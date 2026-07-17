Tesla lance une draisienne pour enfants : la Model 2 avant l’heure ?

Il fallait s’y attendre. Après les Cyberquad, les mini-Cybertruck électriques et la trottinette collector, Tesla s’attaque désormais au segment le plus stratégique de tous les temps : les moins de 5 ans qui ne savent pas encore faire de vélo. Le Tesla Shop a mis en ligne hier une draisienne pour enfants, et non, ce n’est pas un poisson d’avril égaré en plein mois de juillet.

La fiche technique qui n’a l’air de rien mais qui a tout d’un lancement Tesla

Cadre en magnésium léger, assise réglable sur cinq hauteurs, conçue pour les enfants de 2 à 5 ans, vendue 225 dollars, expédition prévue fin août. Sur le papier, c’est une draisienne. Dans la tête d’Elon Musk, c’est probablement déjà la voiture la plus vendue de l’histoire de l’humanité, roadmap FSD (Foot Steering Direct) comprise.

On notera au passage le choix du magnésium plutôt que de l’acier ou de l’aluminium classique sur ce type de produit. Un matériau premium pour un public qui, statistiquement, va surtout s’en servir pour foncer dans le canapé du salon. Mais chez Tesla, même le premier jouet à roulettes de votre enfant a droit à son petit moment « over-engineering ».

Cinq niveaux de hauteur, zéro niveau de patience parentale

Le vrai exploit ici, ce n’est pas le cadre en magnésium, c’est l’assise réglable sur cinq positions. Cinq. Comme les cinq minutes qu’il faudra à votre enfant pour comprendre comment freiner (indice : avec les pieds, comme sur toutes les draisiennes depuis l’invention de la draisienne). Tesla n’a pas encore annoncé de mise à jour Over-The-Air pour ajuster la hauteur du siège à distance depuis l’app, mais on n’est plus à ça près.

Rupture de stock en un temps record

Sans grande surprise, les réactions sur les réseaux ont été immédiates, entre les parents ravis d’offrir « la première Tesla » de leur enfant et ceux, plus taquins, qui espéraient un vrai deux-roues électrique. Résultat : le produit s’est arraché quasi instantanément, confirmant une règle immuable du merchandising Tesla — peu importe l’objet, du gilet à la tequila en passant maintenant par la draisienne, s’il porte le logo, il part en rupture de stock avant que la moitié des internautes ait fini de se moquer.

Faut-il craquer ?

Objectivement, pour 225 dollars, on est sur un positionnement premium assumé face à une draisienne classique à 50-80 dollars qu’on trouve en grande surface. Le cadre en magnésium justifie en partie l’écart de prix côté légèreté, un vrai plus pour un enfant de 2 ans qui doit porter l’engin plus souvent qu’il ne le pilote. Pour le reste, on paie surtout le logo, l’esthétique minimaliste très reconnaissable, et le plaisir (réel) d’habituer son enfant à l’univers Tesla avant même qu’il sache faire du vélo.

Une chose est sûre : à ce rythme, la seule question qui reste est de savoir quand Tesla lancera la version avec Autopilot intégré. Le Full Self Balancing, ça se travaille.