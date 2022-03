Aujourd’hui, BMW lance officiellement la i4 en Chine, à partir de 449 900 à 539 900 CNY. La version supérieure M50 coûte exactement 200 000 de plus que le modèle MIC 3P. Le modèle 3P a de meilleures spécifications que la i4 M50.

Il est même dit que l’héritage de la BMW Série M fait que la i4 M50 expose son véritable statut de performance.

La première berline 100% électrique de BMW

BMW a sorti la grosse artillerie. Le constructeur munichois a décidé d’accélérer son offensive sur le marché du véhicule électrique en dévoilant l’un des modèles les plus attendus de l’année, l’i4.

Présentée en même temps que le SUV iX, l’i4 est la première berline électrique de BMW (l’i8 n’entre définitivement pas dans cette catégorie), ce qui en fait de fait la réponse du constructeur à Tesla et à sa Model 3.

Pour son i4, BMW a voulu marquer le lien de parenté avec la Série 4. Bien que la version électrique dispose d’une calandre pleine, d’optiques spécifiques et des traditionnels inserts bleus, la ressemblance est plus que frappante avec sa cousine thermique.

Près de 600 km d’autonomie pour la BMW i4

Côté motorisation, BMW déclinera son i4 en deux versions, l’eDrive 40 et la très sportive M50. La première dispose d’un moteur de 250 kW (340 ch), et de 430 Nm de couple. Elle peut atteindre une vitesse maximale de 190 km/h et boucle son 0 à 100 km/h en 5,7 secondes.

Quant à la M50, sa fiche technique donne légèrement le tournis avec un moteur de 400 kW (544 ch), un couple de 795 Nm, une vitesse maximale de 225 km/h et un 0 à 100 km/h abattu en 3,9 secondes seulement.

Nous ne sommes pas tout à fait au niveau de la Porsche Taycan ou de l’Audi e-tron GT, mais c’est également parce que BMW a pris le parti de soigner son autonomie.