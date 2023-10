Tesla : les indispensables validés par la communauté

Les véhicules Tesla, par leur design innovant et leur technologie de pointe, offrent une expérience unique sur la route. Toutefois, pour optimiser votre confort et votre expérience utilisateur, quelques accessoires bien choisis peuvent faire toute la différence. La communauté sur Tesla Mag a approuvé plusieurs indispensables qui sauront, sans aucun doute, vous séduire. Voici une sélection de ces accessoires, mettant en avant leur utilité et bénéfices pour tout propriétaire de Tesla.

Aménagements Intérieurs

Les accessoires pour l’intérieur de votre Tesla visent à améliorer l’ergonomie et le confort tout en garantissant une utilisation optimale de l’espace disponible.

Protection d’écran (14€) : L’ écran central de votre Tesla est le hub de contrôle de votre véhicule. Il est donc prudent de le protéger des rayures et autres dommages avec une protection d’écran en verre trempé , qui pour un investissement modique, garantira la longévité de cet élément crucial de votre voiture.

: L’ de votre Tesla est le de votre véhicule. Il est donc prudent de le protéger des rayures et autres dommages avec une , qui pour un investissement modique, garantira la longévité de cet élément crucial de votre voiture. Rangements additionnels (20€ – 40€) : La Tesla offre un espace intérieur conséquent , mais quelques accessoires de rangement peuvent aider à mieux organiser vos affaires. Un bac coulissant pour la console centrale ou des tiroirs sous les sièges avant peuvent s’avérer très pratiques pour maintenir l’ordre et l’accessibilité de vos effets personnels.

: La Tesla offre un , mais quelques peuvent aider à mieux organiser vos affaires. Un pour la console centrale ou des sous les sièges avant peuvent s’avérer très pratiques pour maintenir l’ordre et l’accessibilité de vos effets personnels. Tapis de qualité supérieure (150€) : Pour maintenir la propreté de l’intérieur, surtout pendant les périodes hivernales, investir dans des tapis de haute qualité est une excellente idée. Ces tapis, résistants à l’eau et faciles à nettoyer, épouseront parfaitement les contours de l’habitacle.

Aménagements Extérieurs

Les accessoires extérieurs jouent un rôle crucial dans la protection de la carrosserie et l’embellissement de votre Tesla.

Film de protection (60€) : Un film de protection peut prévenir les égratignures et les dommages causés par les débris de la route, assurant ainsi que la peinture de votre Tesla reste intacte plus longtemps.

: Un peut prévenir les égratignures et les dommages causés par les débris de la route, assurant ainsi que la reste intacte plus longtemps. Garde-boue (43€) : Les garde-boue protègent votre carrosserie des éclats causés par les pierres ou autres débris, une addition particulièrement utile durant l’hiver sur des routes salées.

: Les protègent votre carrosserie des éclats causés par les pierres ou autres débris, une addition particulièrement utile durant l’hiver sur des routes salées. Enjoliveurs (moins de 200€) : Si vous cherchez à personnaliser l’apparence de votre Tesla, des enjoliveurs alternatifs peuvent donner un tout nouveau look à votre véhicule, ajoutant une touche personnelle à votre Tesla.

Praticité au Volant

Pour rendre vos trajets plus agréables, quelques accessoires peuvent transformer votre expérience de conduite.

Tablette pour volant : Une tablette pour volant peut s’avérer très utile lors des pauses, transformant votre volant en un bureau mobile ou en une table pour manger sur le pouce.

Stockage et Multimédia

Optimisez l’utilisation du système embarqué en augmentant les options de stockage.

Samsung T7 ou Lecteur USB-A/USB-C : Un stockage externe plus conséquent permet de sauvegarder plus de médias et les vidéos du mode sentinelle, assurant ainsi que vous ne manquerez jamais d’espace pour vos données.

Chaque accessoire mentionné ci-dessus a été approuvé par la communauté de Tesla Mag, ce qui en fait des additions de valeur à votre Tesla. Partagez votre expérience et indiquez quels sont vos accessoires préférés dans les commentaires !