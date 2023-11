Badge de Télépéage : Où le place sur sa Tesla ?

RGPD

Nous sommes conscients que les données personnelles sont précieuses et sensibles, et que leur traitement doit être effectué avec la plus grande diligence. C’est pourquoi nous tenons à vous informer que nous prenons toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de vos données personnelles.



En ce qui concerne les communications marketing de nos partenaires soigneusement sélectionnés, nous tenons à préciser que nous sommes responsables de leur sélection et que nous ne transmettrons jamais vos données à des tiers non autorisés. Nous ne travaillons qu’avec des partenaires fiables et sérieux, qui respectent également les normes et les réglementations en matière de protection des données personnelles.



Sachez également que vous pouvez à tout moment vous opposer à la réception de communications marketing de nos partenaires en nous contactant directement ou en utilisant le lien de désabonnement présent dans nos emails. Nous ferons tout notre possible pour vous garantir une expérience utilisateur transparente et satisfaisante.



Enfin, pour toute demande de modification ou de suppression de vos données personnelles, vous pouvez nous contacter directement en utilisant le formulaire de contact disponible à l’adresse suivante: https://www.tesla-mag.com/nous-contacter/. Nous nous engageons à traiter rapidement toutes vos demandes et à respecter vos droits en tant qu’utilisateur.