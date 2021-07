Tesla Model 3: Top accessoires pour soigner son habitacle

Dans ce guide exclusif Tesla Mag, vous pourrez retrouver nos avis et conseils pour des accessoires Tesla Model 3 conçus spécifiquement pour l’habitacle de votre véhicule. Nous produisons régulièrement des guides accessoires pour vous aider à profiter au mieux de l’aftermarket Tesla.

Tout au long de l’été nous vous proposons des guides sur les meilleurs accessoires pour équiper votre Tesla Model 3. Tous les produits sont des accessoires indispensables selon notre communauté.

Housse de volant en cuir pour votre Tesla

Cette Housse de volant est compatible Tesla Model 3, Model S et Model X.

Design antidérapant : basé sur plusieurs recherches, le design antidérapant a été ajouté à l’extérieur, ce qui peut empêcher vos mains de glisser en raison de la transpiration lorsque vous tournez le volant, offrant plus de sécurité pour vous et votre famille lorsque vous conduisez. De qualité supérieure bénéficiant d’un très bon rapport qualité prix. Cette housse de volant va vous apporter un meilleur touché, un meilleur grip sur votre volant.

Points positifs

Sensation agréable au toucher.

Sécurité accrue: une meilleure adhérence sur le volant vous offre plus de contrôle sur la route.

Points négatifs

Le coudre par vous-même avec du fil et de l’aiguille, profitez du plaisir du bricolage.

Prix: 45,51 € à commander directement sur Amazon

Tesla Model 3 S X Model Y Appuie-tête de siège de voiture Coussin de nuque Repose-tête

En cas de collision par l’arrière, les têtes des occupants du véhicule reculent par rapport aux sièges. Les appuis–tête interviennent alors pour limiter ce recul et éviter un traumatisme des vertèbres cervicales appelé plus communément « coup du lapin ».Afin d’assurer une efficacité maximale en cas d’accident, l’appui-tête devrait être ajusté de façon à ce que le centre de l’appui-tête se trouve à la hauteur du centre de gravité de la tête de l’occupant. En général, le centre de gravité de la tête de la plupart des gens est la même que la hauteur des yeux.

Points positifs

Aide à garder la tête et le cou correctement alignés lorsque vous êtes assis et voyagez

Produit de qualité supérieure

Points négatifs

si l’ appui – tête est trop bas, la tête risque d’être projetée en arrière au-dessus de l’ appui – tête , d’où une élongation des muscles de la nuque.

– est trop bas, la risque d’être projetée en arrière au-dessus de l’ – , d’où une élongation des muscles de la nuque. -Si la tête est trop éloignée de l’appui–tête, celui-ci amortit le choc trop tard, ce qui peut également causer des traumatismes

Prix: 34,88 € à commander directement sur Amazon

Chicco Oasys 23 FixPlus EVO Siège Auto Bébé Inclinable 15-36 kg, Groupe 2/3 pour Enfants 3-12 Ans

Le siège auto pour enfant peut être installé avec les ceintures de sécurité 3 points de la voiture. Equipé d’une protection latérale renforcée résistante aux chocs, et du système Safe Pad innovant qui réduit de 30% la force exercée sur le cou de l’enfant en cas de choc frontal.

Le siège-auto Chicco Oasys 23 FixPlus EVO accompagne votre enfant sur le long trajet de la croissance de 3 à 12 ans (15-36 kg), car il est facilement réglable en hauteur et en largeur. Il est homologué selon la réglementation ECE R44 / 04 pour les groupes 2 et 3.

Points positifs

SÉCURITÉ MAXIMALE :équipé d’une protection latérale renforcée résistante aux chocs, et du système Safe Pad innovant qui réduit de 30% la force exercée sur le cou de l’enfant en cas de choc frontal.

INSTALLATION FACILE : Le siège auto nécessite l’utilisation combinée de ceintures de sécurité et de connecteurs FixPlus, ce qui offre une plus grande stabilité dans la voiture, et plus de sécurité

Questions

Les ailettes latérales bougent un peu est ce normal ?

Sur l’appuie tête elles sont fixes.

Par contre le long du corps, elles sont mobiles pour s’agrandir avec la molette au dos du siège.



Prix: 139,90 € à commander directement sur Amazon

Tapis de fente pour porte de voiture protection antidérapants habitacle

Réduit considérablement le bruit et évite les rayures. La protection de voiture peut non seulement empêcher votre véhicule de se salir, mais peut également décorer votre habitacle. La protection peut éviter les dommages causés par la poussière et l’eau et protéger le plastique de votre voiture.

Indispensable pour protéger votre porte gobelet et décorer l’intérieur de vos portières.Parfait pour la taille du compartiment de rangement interne de la voiture.

Points positifs

Insère une touche sportive à votre voiture et ajoutez de la couleur à votre habitacle .

et ajoutez de la couleur à votre . Installation facile et simple à nettoyer en décorant le conteneur de stockage du véhicule et en le protégeant de la poussière et de la saleté.

et de la saleté. Bonne qualité et bien ajustés.

Questions

Cet article est-il durable ?

Oui conçue pour durer, il vous satisfera pleinement.

Prix: 27,99 € à commander directement sur Amazon