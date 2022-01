Tesla Model 3: le guide ultime des tapis d’intérieur

Vous cherchez un tapis pour votre Tesla ? Alors, ce guide est fait pour vous ! N’attendez plus avant de découvrir le top 5 de la rédaction Tesla Magazine.

1. Le tapis de sol pour votre Tesla Model 3 idéal en tout temps

Imperméable, inodore et permettant une grande couverture du sol de votre Tesla Model 3, ce tapis a de quoi vous séduire. De la marque BougeRV, il obtient une note de 4,2 sur 5 étoiles (163 évaluations) et se trouve au prix attractif de 79,98€.

Pour assurer une protection totale des sols de Tesla Model 3, les tapis de sol toutes saisons couvrent la plus grande surface possible de la moquette, même le repose-pieds ou la zone des pédales mortes du côté conducteur sont complètement recouverts.

La construction est à double couche : la couche supérieure est en PVC pour assurer la durabilité et la texture correspondante, la couche inférieure est un tissu antidérapant qui protège le tapis de votre véhicule. Les matériaux sont écologiques et faciles à nettoyer. La surface est conçue avec des rayures, avec des rainures entre les rayures peuvent capturer la boue de sable et la saleté pour protéger votre modèle 3.

Garantie 18 mois.

Prix: à commander directement sur Amazon

2. Le tapis de coffre au top pour vos animaux de compagnie

Un tapis de coffre convenant pour votre Tesla Model 3, à poser directement dans le coffre pour votre bijou des griffes ou dents de vos compagnons à quatre pattes. Le matériau est léger et écologique, en plus d’être étanche et antidérapant. Vous le trouverez au prix de 99,99€ sur Amazon, avec une note de 4,3 sur 5.

Grande flexibilité des tapis de coffre : le pliage n’est pas facile à casser. Comparé à d’autres sur le marché, le tapis de coffre est supérieur, son bord extérieur est 10cm plus haut pour empêcher le liquide de pénétrer dans le tapis. Les tapis imperméables peuvent être rincés à l’eau directement, ce qui est plus facile à entretenir.

La conception personnalisée basée sur la doublure de coffre Tesla Model 3 originale, rend le tapis de coffre parfaitement ajusté. Un must have pour tous les propriétaires de Tesla Model 3 !

Prix: à commander directement sur Amazon

3. Le tapis de sol 3D adapté pour votre Tesla Model 3

Depuis 2017, fussmattenprofi.com procure des tapis de sol parfaitement adaptés à vos Tesla Model 3. Avec une note de 4,3 sur 5 et au prix de 89€, on peut dire que c’est honnête au vu de la qualité première de cet article. Le set est complet, protège idéalement contre la saleté, l’humidité et la boue en raison du bord extérieur élevé, et l’expédition rapide.

Vous pouvez également profiter du renfort supplémentaire du côté du conducteur dans la zone de la pédale (protection des pieds en plus de la voiture). Ces tapis de sol sont mesurés et coupés sur mesure, un vrai plus. Avec la protection du tapis de coffre Tesla, ne vous inquiétez pas des bagages ou autres qui rayeront ou saliront la voiture.

Prix: à commander directement sur Amazon

4. Le tapis de coffre qu’il vous faut pour votre Tesla Model 3

Howwo vous propose un tapis de coffre assurant une couverture complète pour votre Tesla Model 3 2021. Cet accessoire à la fois stylé et pratique pour le prix de 118€ vous permet de protéger votre voiture lors des chargements et déplacements.

Ce produit est fabriqué à partir d’un matériau en cuir de haute qualité. Imperméable, résistant aux rayures et aux éraflures, épais et robuste. Coloré et inodore, plus respectueux de l’environnement, il est particulièrement confortable.

Conception 3D tridimensionnelle à bord élevé, c’est la protection la plus complète de voiture que vous pouvez trouver sur le marché. L’atmosphère générale haut de gamme met en évidence la qualité unique de la voiture. De plus, le produit est conçu avec plusieurs coutures, durable et résistant aux rayures. Facile à nettoyer, l’installation est directe, prête à l’emploi.

Prix: à commander directement sur Amazon

5. Un tapis de sol en cuir s’ajustant parfaitement à votre Tesla Model 3

Adapté en tout temps, imperméable et antidérapant, ce tapis de sol WYYUE a en plus l’avantage de s’ajuster parfaitement à l’intérieur de votre Tesla Model 3 2019-2021. Au prix de 129,99€, c’est un bel investissement pour donner encore plus de classe à votre voiture électrique, tout en la protégeant.

Personnalisé pour votre voiture, parfait pour votre modèle de voiture ; il ne gêne pas l’utilisation de la pédale de frein et de la pédale d’accélérateur, et ne gêne pas non plus le réglage du siège auto. La liste de ses atouts est infinie : imperméable, anti-poussière, antidérapant, entièrement recouvert, protection contre les intempéries, facile à nettoyer, pas facile à décolorer, …

A noter : l’image affichée est représentative et la qualité et le matériel sont affichés avec précision. Le matériau se compose de trois couches. La couche supérieure est en PVC pour assurer résistance et texture coordonnée ; la couche intermédiaire est en EVA pour fournir une structure verticale solide ; la couche inférieure est un tissu antidérapant qui protège le tapis de votre véhicule. Tous les matériaux sont inodores, pour un design parfait et une protection complète.

Prix: à commander directement sur Amazon

Alors, vous avez trouvé votre bonheur ?