Si vous cherchez un tapis de sol pour votre Tesla Model 3 ou si vous venez de vous faire livrer, vous pouvez vous fier à l’expérience de Tesla Magazine. Le tapis de sol est l’élément le plus personnalisé par la communauté. La grande majorité des propriétaires souhaitent protéger et habiller l’intérieur de sa voiture électrique.

Le tapis de sol imperméable et à toute épreuve

Vous aimez les balades en forêt? Vos enfants adorent leurs bottes? C’est très bien mais comme dans tous véhicules, c’est un peu l’enfer de laver un tapis de sol sali par des traces de boues ou par de la terre.

Ce tapis de sol est parfait pour tous ces cas qui se reproduisent beaucoup plus de fois que l’on peut penser. Pourquoi ce tapis de sol est plébiscité par la communauté? Tout simplement car il n’a pas de petit poils et il est donc facile à laver avec un chiffon mouillé ou mieux avec un Tuyau d’arrosage, en plaçant les tapis à l’EXTERIEUR du véhicule 🙂

Prix: 159,98€ à commander directement sur Amazon

Le tapis classique pour ne pas se tromper

Vous aimez le côté “poilu” des tapis de sol? ça vous manque de taper votre tapis de sol contre une barre l’été pour le nettoyer? Aucun problème, nous avons ce qu’il vous faut.

Il s’agit d’un tapis classique, sans naming pour rester discret et ne pas salir le logo Tesla.. Il faut penser à ça aussi 🙂 C’est un tapis qui peut apparaître comme classique mais qui remplit parfaitement son rôle de protéger le plancher de votre Tesla Model 3.

Prix: 105,99€ à commander directement sur Amazon

Un tapis personnalisé avec le logo ou autre

De nombreux distributeurs offrent la possibilité de personnaliser le tapis de sol de sa voiture. Et c’est ce que nous vous proposons aujourd’hui. Vous recherchez un tapis de sol avec le logo Tesla, vos initiales, le prénom de votre belle mère… (Blague!)

Vous l’aurez compris, vous pouvez personnaliser votre tapis de sol avec l’inscription qui vous conviendra le mieux. C’est un top des ventes auprès des membres Tesla Magazine mais c’est un bon plan qu’il faut connaÎtre.

N’oubliez pas de préciser le modèle et la marque de votre voiture au moment de la commande, cela permettra au prestataire de réaliser un beau tapis en respectant votre brief.

Prix: 138,28€ à commander directement en ligne sur Amazon

Et le tapis de coffre? Il est où?

Vous l’aurez noté, dans votre Tesla Model 3 ou celle que vous attendez impatiemment il y a deux coffres. Un à l’avant et l’autre à l’arrière. Vous connaissez sans doute le malaise lorsque votre bouteille d’eau s’ouvre dans votre coffre… Ou plus simplement la désagréable sensation de s’apercevoir que les roues de votre poussette sont sales. Étrange non?

Bref, nous avons également la solution et le produit idéal pour prévenir les problèmes dans vos coffres. Ce kit qui contient directement les deux tapis de coffre est un accessoire indispensable, nous proposons une référence unique car il s’agit du meilleur rapport qualité / prix.

Nous pensons qu’il n’est pas nécessaire de personnaliser ces éléments puisque pour le coup, les coffres reçoivent peu de publiques. Pour moins de 100€ cet accessoire est un must have à considérer sérieusement.

Prix: 99,99€ à commander directement sur Amazon

