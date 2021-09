Tesla Model 3 : les accessoires pour protéger l’intérieur du véhicule

Lors de l’acquisition d’un nouveau véhicule, on fait le nécessaire pour le préserver des sources d’usure. Au moins, au début. Et puis, on se prend à rêver de matériel qui facilite l’entretien. A cette fin, nous vous proposons ce guide : il vous aidera à protéger les zones les plus exposées à l’intérieur de votre Tesla Model 3 ! Toute la communauté Tesla Mag plébiscite nos guides!

Vous cherchez des tapis spécifiques à la Tesla Model 3 ? C’est ici!

Vous cherchez d’autres produits pour votre Tesla? Suivez nos guides

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Tapis de Rangement de Coffre arrière imperméable

Avec les vacances, le coffre de votre nouvelle Tesla Model 3 se doit d’être bien protégé. Avec ce beau tapi de coffre, fini les soucis du sable et du sel, en revenant de la plage. Facile à nettoyer, il protégera de la corrosion une des zones les plus vulnérables de votre véhicule.

Conception personnalisée pour la Tesla Model 3.

Les déflecteurs d’aération Tesla Model 3 sont fabriqués en plastique ABS de première qualité.

Au soleil dans les choques, il peut rester solide et ne se pliera pas, ne se cassera pas et ne se fissurera pas.

Craft : L’excellent savoir-faire et la conception de la doublure avec une apparence exceptionnelle garantissent une haute qualité, facile à nettoyer. C’est une manière plus sûre et plus délicate de décorer et de protéger votre véhicule.

Les +

Résistant à l’eau et à l’usure

respectueux de l’environnement

facile à nettoyer,

résistant à la chaleur Matériau: élastomère thermoplastique (TPE)

Prix: 41,90 € à commander directement sur Amazon

EVAUTO Lot de 4 protections de seuil de porte

En fibre de carbone ABS et plastique anti-rayures et antidérapant pour modèles 2018 / 2019 / 2020 / 2021

Cette protection de seuil de porte en fibre de carbone peut, non seulement, protéger le seuil de porte des rayures, de l’abrasion, des coups de pied et des taches, mais aussi est un accessoire d’intérieur design. La texture en fibre de carbone améliore l’intérieur, et votre Tesla Model 3 s’en trouve protégée.

De haute qualité, fabriqué en véritable fibre de carbone avec revêtement en PU, léger et résistant à l’usure, facile à nettoyer, pas besoin de vous soucier de l’usure de la porte en plastique Tesla d’origine.

Mode d’emploi :

Lors de l’installation, nettoyez d’abord le seuil de porte, puis alignez le coin du seuil de porte, pressez fermement avec votre main pour vous assurer que la protection est correctement collée.

Conseil d’installation :

Avant l’installation, utiliser de l’alcool pour dégraisser, ou de l’eau propre pour nettoyer l’emplacement choisi, et coller une fois la surface sèche.

Lors du collage, retirez le film de protection du ruban adhésif. Ne touchez pas la surface en caoutchouc adhésif avec vos mains. La bande sera fortement affaiblie par l’huile ou les empreintes digitales de vos mains.

Après le collage, appuyez pour assurer une bonne adhérence.

Prix: 99,99 € à commander directement sur Amazon

Tapis de protection anti-coup de pied de siège arrière

Des passagers aux grandes jambes, les enfants pressés de s’asseoir en revenant de balade, ou de la plage. Et voici votre siège arrière sali, voire abimé par un coup de pied impatient et malencontreux.

Ce tapis de protection empêchera les pieds du passager arrière de salir ou d’endommager le dossier du siège. Il protégera votre dossier de la saleté et empêchera également l’usure de vos sièges d’auto.

Fabriqué en cuir artificiel de haute qualité durable. La conception des poches pour améliorer la capacité d’organisation, vous permet de ranger vos effets personnels (comme un smartphone, un livre, une tasse, etc…) dans ces poches à portée de main.

Les +

Facile à installer et à retirer sans outil. Il vous suffit d’insérer le clip supérieur et de fixer le crochet de la sangle inférieure pour l’ajuster, afin qu’il se conforme à votre siège auto, puis insérer la boucle latérale dans l’espace du siège.

Très facile à nettoyer, il suffit de l’essuyer avec un chiffon humide / mouillé périodiquement, il sèchera rapidement et sera comme neuf.

Prix: 48,88 € à commander directement sur Amazon