La mise à jour spéciale de Noël pour les véhicules Tesla, en particulier ceux équipés de Tesla Vision, regorge de nouvelles fonctionnalités passionnantes. Cet article explore les améliorations majeures de cette mise à jour, soulignant l’évolution constante des véhicules Tesla.

Amélioration du Park Assist avec Tesla Vision

La mise à jour apporte une amélioration significative de la fonctionnalité de park assist pour les véhicules équipés de Tesla Vision. Les caméras du véhicule modélisent désormais l’environnement, offrant une précision accrue dans la détection des formes et des objets, à l’instar des systèmes lidar.

Intégration des Podcasts Apple

L’intégration des Podcasts Apple dans le système du véhicule est une autre nouveauté. Cette fonctionnalité répond à une demande croissante de divertissement en voiture, permettant aux utilisateurs d’accéder facilement à leurs podcasts préférés.

Nouveaux Jeux et Mises à Jour

La mise à jour de Noël inclut également de nouveaux jeux et des mises à jour des jeux existants. Le jeu « Castle Doombad » est ajouté au catalogue, et Tesla Arcade bénéficie de mises à jour notables. Les utilisateurs peuvent désormais choisir le Cybertruck comme véhicule dans Beach Buggy Racing.

Fonctionnalité Boombox

La fonctionnalité boombox, bien que non disponible sur tous les modèles, permet de personnaliser le son produit par le véhicule lors du verrouillage. Les utilisateurs peuvent choisir parmi des sons préenregistrés ou télécharger leurs propres fichiers sonores via une clé USB.

Mises à Jour Mineures

Outre ces grandes nouveautés, la mise à jour comprend des améliorations mineures telles que l’intégration de Tidal, l’amélioration du planificateur d’itinéraire et des fonctionnalités de visualisation en direct. L’espoir est exprimé que les futures mises à jour permettent d’enregistrer les images des caméras supplémentaires via le dashcam et le mode sentinelle.

Controverse sur la Suspension de l’Autopilot

La suspension de l’Autopilot sur certains véhicules a soulevé des controverses. Bien que certains utilisateurs aient signalé des problèmes, la majorité n’a rencontré aucun souci. Il est important de conduire attentivement et de suivre les directives de sécurité en utilisant l’Autopilot.

Conclusion

En conclusion, cette mise à jour de Noël apporte de nombreuses fonctionnalités innovantes pour les véhicules équipés de Tesla Vision. Elle marque une étape importante dans l’évolution de Tesla, invitant les utilisateurs à partager leurs opinions sur ces nouvelles technologies.