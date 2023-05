Une flotte de 80 Tesla pour fêter le nouvel an chinois

L’amour électrique est dans l’air. Le nouvel an chinois a récemment été marqué par un événement d’une ampleur inédite dans l’univers Tesla en Chine. Dans un pays où l’industrie automobile est florissante et où Tesla a établi une forte présence avec son usine de Shanghai, la célébration de ce jour spécial a pris une tournure particulièrement émouvante.

Un mariage de masse électrifiant

Jay in Shanghai 电动 Jay, un utilisateur influent de Twitter et observateur averti du secteur automobile chinois, a récemment tweeté au sujet de cet événement mémorable. Il a partagé que Tesla, en collaboration avec des propriétaires bénévoles et des employés de la marque, a orchestré un mariage collectif pour 52 couples à Tesla Town, un site situé à Lingang, près de Shanghai.

Ce mariage collectif a pris une dimension particulière grâce à la mise en place d’une flotte de 80 voitures Tesla pour l’occasion. Ces véhicules, représentant le meilleur de la technologie automobile moderne, ont non seulement apporté un sentiment d’exclusivité à l’événement, mais ont aussi souligné l’engagement de Tesla envers l’environnement et le futur de la mobilité durable.

Un événement pour marquer le nouvel an chinois

La tenue de ce mariage de masse lors du nouvel an chinois, une période de l’année riche en traditions et symboles, a ajouté une dimension culturelle significative à l’événement. Le nouvel an chinois est une fête majeure, et le fait de célébrer ces unions durant cette période souligne le caractère spécial et symbolique de l’événement.

L’événement a également coïncidé avec le « Internet Valentine’s Day » chinois, une journée où l’amour est célébré à travers le pays. Le message « 520 我爱你 » partagé par Jay in Shanghai se traduit littéralement par « 520, je t’aime », un jeu de mots courant en Chine où le chiffre 520 est phonétiquement similaire aux mots « je t’aime ».

Love was in the air as Tesla's owner and employee volunteers in Shanghai came together to unite 52 couples in a memorable group wedding at Tesla Town (Lingang).



With an impressive fleet of 80 @Tesla wedding cars, they celebrated the special occasion on China's… pic.twitter.com/io8q2AWh57 — Jay in Shanghai 电动 Jay (@JayinShanghai) May 21, 2023

Les contradictions et implications

Si cet événement illustre la popularité croissante de Tesla en Chine, il est également intéressant de l’analyser sous l’angle des dynamiques du marché automobile chinois. Tesla, bien qu’étant une marque étrangère, réussit à gagner en visibilité et en influence en Chine, l’un des marchés les plus compétitifs au monde. C’est un exploit en soi, compte tenu de la concurrence locale et des tensions commerciales actuelles entre la Chine et les États-Unis.

Cependant, Tesla n’est pas à l’abri des défis. La concurrence s’intensifie avec la montée en puissance de concurrents chinois comme Nio, Li Auto et XPeng, qui cherchent à grappiller des parts de marché. De plus, malgré son image de marque forte et son statut de pionnier, Tesla a fait face à des controverses concernant la qualité de ses véhicules et ses pratiques de service à la clientèle en Chine.

Cet événement marquant a non seulement célébré l’amour et la nouvelle année en Chine, mais il a également souligné le rôle grandissant de Tesla dans la mobilité électrique en Chine. Seul l’avenir dira si Tesla parviendra à maintenir sa position dominante dans ce marché complexe et dynamique.