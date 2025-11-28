Tesla Model 3 : Comparatif des Performances Moteur, 0 à 100 km/h et Vitesse Maximale

La Tesla Model 3, depuis son lancement, s’est imposée comme une référence incontournable dans le segment des véhicules électriques haut de gamme, notamment grâce à ses performances d’accélération impressionnantes. Cependant, toutes les versions ne se valent pas. Ce comparatif se concentre sur les différences fondamentales entre la Model 3 Propulsion (entrée de gamme à un seul moteur) et la Model 3 Performance (haut de gamme à double moteur).

Architecture Moteur et Transmission

La distinction principale entre les deux modèles réside dans leur configuration motrice, ce qui impacte directement la puissance et la tenue de route.

Model 3 Propulsion (RWD – Rear-Wheel Drive) : Possède un seul moteur électrique , positionné sur l’ essieu arrière . C’est la version la plus économe et la plus légère. La puissance est transmise uniquement aux roues arrière, ce qui offre une sensation de conduite plus « classique » (propulsion) et une efficacité énergétique légèrement supérieure pour l’autonomie.

: Model 3 Performance (AWD – All-Wheel Drive) : Est équipée d’un double moteur (Dual Motor) , avec un moteur sur l’ essieu avant et un autre sur l’ essieu arrière . Cette configuration permet une transmission intégrale (AWD) , offrant une meilleure traction, un couple maximal plus élevé et une gestion électronique optimisée de la puissance pour des accélérations fulgurantes. Elle bénéficie de moteurs et/ou de réglages plus puissants que les versions Grande Autonomie Dual Motor standard, la positionnant comme le fleuron sportif de la gamme.

:

Accélération : Le 0 à 100 km/h

L’accélération est l’un des domaines où l’écart entre les deux versions est le plus spectaculaire, illustrant l’avantage du double moteur et de la puissance accrue de la version Performance.

Modèle 0 à 100 km/h (selon Tesla, indicatif) Model 3 Propulsion (Récente/Highland) 6,1 secondes Model 3 Performance (Récente/Highland) 3,1 secondes

Le temps de 0 à 100 km/h de la Model 3 Performance la place dans la catégorie des supercars, offrant une poussée que peu de véhicules, même thermiques, peuvent égaler à ce niveau de prix. La Model 3 Propulsion, bien que loin de ce chiffre, offre une accélération tout à fait respectable et dynamique pour une berline standard, notamment grâce à la disponibilité immédiate du couple des moteurs électriques.

Vitesse Maximale

La vitesse maximale est également un point de divergence clair, bien que moins pertinent pour la conduite quotidienne.

Modèle Vitesse Maximale (selon Tesla) Model 3 Propulsion (Récente/Highland) 201 km/h Model 3 Performance (Récente/Highland) 262 km/h

La Model 3 Performance est clairement conçue pour une utilisation plus sportive, y compris sur circuit, avec une vitesse de pointe significativement plus élevée, rendue possible par l’architecture Dual Motor et des ajustements de suspension/freinage dédiés. La Propulsion est bridée à une vitesse maximale plus basse, ce qui est courant pour les modèles d’entrée de gamme, privilégiant l’autonomie et l’efficacité.

Tableau Récapitulatif des Performances Clés (Modèles récents)

Caractéristique Tesla Model 3 Propulsion Tesla Model 3 Performance Moteurs 1 (Moteur Arrière) 2 (Dual Motor – Avant et Arrière) Transmission Propulsion (RWD) Intégrale (AWD) 0 à 100 km/h 6,1 secondes 3,1 secondes Vitesse Maximale 201 km/h 262 km/h Freinage Standard Freins haute performance Esthétique Standard Béquet en carbone, Jantes 20 » spécifiques, intérieur sportif

Conclusion : Choisir sa Model 3

Le choix entre la Model 3 Propulsion et la Model 3 Performance dépend entièrement de vos priorités :