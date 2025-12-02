Les Nouveautés de la Version 14.1.7 du FSD de Tesla Dévoilées en Europe

Le dernier déploiement du système de conduite autonome de Tesla, connu sous le nom de FSD (Full Self-Driving) en version 14.1.7, a récemment captivé l’attention lors d’une démonstration en Europe. Cette nouvelle mise à jour apporte des fonctionnalités remarquées par beaucoup d’observateurs, notamment des notifications de manœuvres et un mode de vitesse maximale ajustable.

Affichage des Notifications de Manœuvres

L’une des fonctionnalités clés qui a retenu l’attention est l’affichage amélioré des notifications de manœuvres. Lors des tests en Europe, les utilisateurs ont pu remarquer des messages clairs tels que « Initiating left turn maneuver » pour indiquer le début d’un virage à gauche, ou encore « Initiating right lane change » signalant un changement de voie vers la droite. Cette transparence dans les actions prévues par le véhicule permet non seulement d’informer le conducteur, mais aussi de renforcer la confiance dans les capacités du véhicule à réaliser ces mouvements en toute sécurité.

FSD demo was performed on a late 2025 Model 3 running v14.1.7.



Interesting findings are there labels that appear before a maneuver. Might be for EU compliance.



⁦@WholeMarsBlog⁩ ⁦@DirtyTesLa⁩

⁦@robotinreallife⁩ ⁦@KRoelandschap⁩ ⁦@Tesla_NL_TR⁩ pic.twitter.com/IkbkATN85U — FSD Italy (@FSD_Italy) December 1, 2025

Mode de Vitesse Maximale Ajustable

Une autre fonctionnalité non moins importante introduite par cette mise à jour est la possibilité d’un mode de vitesse maximale ajustable. Par exemple, un paramètre tel que « 62 max » permet de définir une limitation de vitesse que le véhicule ne dépassera pas, même en mode autonome. Cette option offre une flexibilité accrue aux conducteurs qui désirent maintenir le contrôle sur la vitesse du véhicule, tout en bénéficiant de l’autonomie avancée du FSD.

Impact sur l’Avenir de la Conduite Autonome

Ces améliorations s’inscrivent dans la stratégie de Tesla visant à rendre ses véhicules non seulement plus autonomes, mais aussi plus compréhensibles et prévisibles pour les conducteurs humains. En fournissant des retours visuels détaillés et en permettant des ajustements directs de la vitesse, Tesla semble vouloir résoudre certaines des préoccupations de sécurité souvent soulevées au sujet de la conduite autonome.

Cette démonstration européenne montre également à quel point le marché européen est important pour Tesla, en cherchant constamment à s’adapter aux besoins et aux réglementations spécifiques de cette région. En intégrant ces fonctionnalités avancées, Tesla renforce son rôle de leader dans l’industrie des véhicules autonomes et promet de nouvelles innovations à l’avenir.

En conclusion, la version 14.1.7 du FSD de Tesla représente une avancée significative en matière de confort et de sécurité pour les utilisateurs de véhicules autonomes. C’est un pas supplémentaire vers un avenir où la conduite totalement autonome pourrait devenir la norme.