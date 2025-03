La communauté Tesla Model 3 s’est penché sur le rechargement sans fil de son téléphone. Vous trouverez dans cet article une vidéo montrant l’installation finale d’une borne de rechargement à la norme Qi. (compatible Samsung et pour les Iphone 8 et plus)

Nous trouvons l’exercice d’intégration très bien réalisé, nous vous dévoilons les trois étapes pour installer une station de rechargement similaire:

Acheter une borne de rechargement à la norme Qi aussi plate que possible Le brancher en Usb sur un port de la Tesla Model 3 Faire croire que Tesla y a pensé 🙂

CHARGEUR SANS FIL TESLA MODEL 3, AVEC DOUBLE PORTS USB (POUR VERSION 2020)

Le chargeur sans fil convient parfaitement à votre Tesla Model 3. La conception de texture mate correspondant à la conception premium de Tesla. Il permet de charger 2 périphériques simultanément par deux bobines de grande puissance.

Installation facile: supprimez simplement la console centrale d’origine de Tesla. Branchez ensuite le câble USB dans le port. Puis ajustez la position d’utilisation. Le voyant indique l’état de charge lorsqu’il est utilisé. Il fera automatiquement arrêter quand Tesla s’éteint.

La recharge sans fil : une option pratique

Les Tesla récentes, notamment les Model 3 et Model Y produits après 2020, sont équipées d’un chargeur sans fil intégré (norme Qi). Ce pad de recharge est situé dans la console centrale, juste en dessous de l’écran principal.

Comment l’utiliser ? Placez simplement votre téléphone compatible avec la recharge sans fil sur le pad. Assurez-vous qu’il est bien centré pour une connexion optimale.

Capacité : Le chargeur sans fil peut alimenter deux téléphones simultanément, idéal si vous voyagez avec un passager.

Astuce : Si votre téléphone est dans une coque épaisse, retirez-la pour améliorer l’efficacité de la charge.

Pour les Model S et Model X plus anciens, cette fonctionnalité n’est pas toujours présente de série, mais des mises à jour ou des accessoires officiels Tesla peuvent être ajoutés.