Xbox Game Pass : 20 Nouveaux Jeux Iconiques!

Qu’est-ce que le Xbox Game Pass?

Ce pass permet de découvrir la Xbox Series S, la console Xbox la plus compacte jamais conçue. Profitez d’une vitesse et de performances de nouvelle génération sur une console 100% digitale à un prix accessible !

Nouveaux Jeux disponibles aujourd’hui!

L’aventure Xbox Game Pass continue avec la disponibilité dans le catalogue de 20 des jeux les plus iconiques et récompensés de Bethesda, issus de sagas telles que Dishonored, Doom, The Elder Scrolls, Fallout ou Wolfenstein, pour célébrer l’arrivée de Bethesda dans la famille Xbox. De plus, 16 de ces titres pourront être appréciés n’importe où, que ce soit sur PC, console ou sur appareil mobile via le cloud pour les membres du Xbox Game Pass Ultimate.

Ici Xbox ne se moque pas de vous:

Pour les fans de FPS: La Saga DOOM et Wolfenstein sont des références indiscutables.

La Saga DOOM et Wolfenstein sont des références indiscutables. Pour les fans de RPG: Morrowind et Oblivion ont fait la révolution du modèle, c’est tout simplement un monde qui s’ouvre à vous. Noté 18 sur Jeux vidéos.com

Comment souscrire?

Prix: 29,99€ à commander directement sur Amazon