Test de l’Oculus Quest 2, un des meilleurs casques de réalité virtuelle sur le marché

Désormais un des seuls se battant encore pour l’avenir de la VR dans les jeux-vidéos, Oculus avait annoncé en octobre 2020 la sortie de l’Oculus Quest 2. Tesla Magazine a testé pour vous ce casque de réalité virtuelle très performant.

Depuis les débuts de la VR, Oculus est une des entreprises qui a fait le plus de progrès, repoussant sans cesse les limites de cette technologie. L’oculus Quest était déjà une révolution il y a deux ans. Ici, fini les câbles, puisque le casque n’a pas besoin d’être relié en permanence à un ordinateur.

L’oculus Quest adopte une couleur blanche sur son casque et ses contrôleurs contrairement au Quest 1, entièrement noir.

Une expérience sans-fil

L’Oculus Quest 2 ne déroge pas à la règle : dès l’ouverture de la boite, nous avons été surpris par l’absence de câbles. L’essentiel y est, le casque de VR, les deux manettes et le chargeur USB-C. Petite surprise qui plaira à toutes les personnes portant des lunettes, et qui ne pouvaient pas profiter de la VR : Oculus fournit un adaptateur qui se fixe directement sur le casque.

La forme du Quest 2 ne diffère pas vraiment de sa première version. Le casque accueille toujours quatre caméras qui suivent la position et permettent d’éviter les obstacles de la pièce. Le casque est épuré au maximum, seuls les boutons d’alimentation et de volume sont visibles. Avec un peu d’attention, on découvre un petit ventilateur hérité du Quest, qui permet d’évacuer la chaleur produite par le casque. Il sert également à éviter d’avoir de la buée sur les lentilles.

Contenu de la boite de l’Oculus Quest 2

Manettes

Les manettes n’ont pas été redessinées par rapport au Quest. Elles ont subi un léger agrandissement qui les rend plus facile à prendre en main, et qui permet d’effectuer des mouvements plus précis. Si elles sont incontournables pour certains jeux, il est souvent possible de les déconnecter et de jouer directement avec vos mains. En effet, les caméras permettent de suivre vos mouvements pour les retranscrire en jeu.

Autonomie

L’Oculus Quest 2 garde la même autonomie que son prédécesseur. Tout dépend des applications utilisées, mais il permet de jouer entre deux et trois heures. Le casque se recharge en deux heures, prêt pour de nouvelles sessions de jeu. Grâce au port USB-C, vous pouvez également recharger le casque avec une batterie nomade, sans nécessairement acheter une nouvelle batterie externe spéciale Oculus.

Nouveautés sur les manettes, elles peuvent fonctionner pendant une trentaine d’heures, soit presque trois fois plus que celles du Quest.

L’autonomie des contrôleurs a été multiplié par trois.

Audio

L’Oculus Quest 2 embarque un système audio amélioré par rapport à la version précédente. Le système est intégré dans le casque et évite d’avoir à rajouter un casque audio. Le son est toujours excellent et bien retransmis autour de l’utilisateur. Toutefois, si vous jouez en public ou entouré d’autres personnes, vous pouvez brancher des écouteurs ou un casque audio sur le côté de l’Oculus Quest 2.

Une excellente qualité d’image

Le Quest 2 a abandonné les dalles OLED du Quest pour des écrans LCD placés derrière les lentilles. Même si le LCD augmente la clarté de l’image, les dalles OLED augmentent les contrastes dans les environnements plus sombres. C’est très léger, mais certains jeux d’horreur, testés dans des conditions équivalentes, nous paraissent plus sombres qu’auparavant.

Alors que le Quest accueillait une résolution d’affichage de 1440 × 1600 pixels pour chaque œil, l’Oculus Quest 2 affiche désormais une résolution de 1832 x 1920 pixels. C’est très bien, voire parfait, pour la plupart des jeux intégrés avec le Quest 2.

Trois positions sont réglables entre les deux lentilles pour plus de confort.

Performances

Ce casque est nettement plus puissant : la nouvelle plateforme Snapdragon XR2 de Qualcomm permet de faire tourner des jeux plus gourmands en ressources, avec des graphismes améliorés et sans perte de FPS.

Le casque peut toujours être branché à un ordinateur avec un grand câble USB-C pour pouvoir jouer sans contrainte de temps à des jeux AAA. Le câble permet également d’avoir accès à toute la bibliothèque de Steam VR et aux autres plateformes similaires.

L’Oculus Quest 2 abrite quatre caméra sur tous les bords du casque.

Conclusion

Véritable V2 de l’Oculus Quest, ce casque de réalité virtuelle montre encore une fois l’avance d’Oculus en matière de VR. Complet, puissant et autonome, l’Oculus Quest 2 s’adresse aussi bien aux joueurs habituels qu’aux familles grâce à son prix de 350 euros dans sa version 64gb, 100 euros de moins que le Quest.

Photo : DR – Oculus Quest 2

Prix: 449,99 € à commander directement sur Amazon