Les Jeux Olympiques de Paris 2024 s’annoncent comme un événement historique, et Toyota s’y engage résolument en tant que partenaire officiel. La marque japonaise met à disposition une flotte de 500 Toyota Mirai, berlines à hydrogène, pour contribuer à des Jeux plus durables.

Un engagement pour une mobilité propre

Le choix de la Toyota Mirai s’inscrit parfaitement dans la volonté de Paris 2024 de minimiser l’impact environnemental de l’événement. Propulsée par l’hydrogène, la Mirai ne rejette aucune émission polluante, si ce n’est que de la vapeur d’eau. Cette technologie innovante s’annonce comme une alternative prometteuse pour une mobilité plus propre et plus respectueuse de l’environnement.

Un symbole de l’innovation française

Développée et produite en France, la Toyota Mirai est un symbole de l’innovation française dans le domaine de l’hydrogène. Sa présence aux Jeux Olympiques de Paris 2024 permettra de mettre en avant le savoir-faire français et de souligner le potentiel de cette technologie pour l’avenir de la mobilité.

Un atout pour la logistique des Jeux

La flotte de 500 Mirai sera utilisée pour transporter les athlètes, les officiels et les membres du staff. Sa grande autonomie et son temps de recharge rapide en font un atout précieux pour garantir une logistique efficace et fluide pendant les Jeux.

Un héritage durable pour les Jeux

Au-delà de l’événement sportif, l’utilisation de la Toyota Mirai aux Jeux Olympiques de Paris 2024 vise à laisser un héritage durable. La technologie de l’hydrogène a le potentiel de jouer un rôle majeur dans la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique.

Caractéristiques de la Toyota Mirai

Propulsion: Moteur électrique synchrone à aimant permanent Puissance : 182 chevaux (134 kW) Couple : 300 Nm

Alimentation: Pile à combustible “nouvelle génération” Puissance : 174 chevaux Consommation : 0,84 à 0,89 kg/100 km

Performances: Accélération de 0 à 100 km/h : 9,6 secondes Vitesse maximale : 175 km/h

Autonomie: 650 km (cycle WLTP)

Dimensions: Longueur : 4 975 mm Largeur : 1 885 mm Hauteur : 1 480 mm

Autres caractéristiques: 5 places Coffre de 273 litres Recharge rapide de la pile à combustible en 3 minutes Toit ouvrant panoramique Système d’infodivertissement Toyota Touch 2 with Go Aides à la conduite Toyota Safety Sense



La Toyota Mirai et l’hydrogène : une technologie prometteuse

L’hydrogène est une source d’énergie propre et abondante qui a le potentiel de révolutionner la mobilité. La pile à combustible convertit l’hydrogène en électricité, alimentant ainsi le moteur électrique de la Mirai. Ce processus ne rejette aucune émission polluante, si ce n’est que de la vapeur d’eau.

L’hydrogène présente de nombreux avantages par rapport aux autres technologies de propulsion :

Temps de recharge rapide: La pile à combustible de la Mirai peut être rechargée en 3 minutes environ, ce qui est comparable au temps de recharge d’une voiture essence.

La pile à combustible de la Mirai peut être rechargée en 3 minutes environ, ce qui est comparable au temps de recharge d’une voiture essence. Grande autonomie: La Mirai a une autonomie de 650 km, ce qui est supérieur à celle de la plupart des voitures électriques.

La Mirai a une autonomie de 650 km, ce qui est supérieur à celle de la plupart des voitures électriques. Respect de l’environnement: L’hydrogène est une source d’énergie propre et renouvelable qui ne rejette aucune émission polluante.

Le développement de l’hydrogène est soutenu par de nombreux acteurs, dont les gouvernements, les constructeurs automobiles et les énergéticiens. Des infrastructures de recharge en hydrogène sont en cours de développement dans le monde entier, ce qui permettra de faciliter l’adoption de cette technologie.

Conclusion

En conclusion, la présence de la Toyota Mirai aux Jeux Olympiques de Paris 2024 s’inscrit dans un mouvement plus large vers une mobilité plus durable. L’hydrogène est une source d’énergie propre et abondante qui a le potentiel de révolutionner le secteur des transports et de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

Bien que des défis subsistent, les efforts de recherche et développement se poursuivent pour les surmonter. La France, en tant que pays leader dans le domaine de l’hydrogène, joue un rôle important dans l’avancement de cette technologie. La présence de la Mirai aux Jeux est une opportunité unique pour sensibiliser le public à l’hydrogène et de démontrer son potentiel pour un avenir plus durable.