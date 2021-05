4e E-Prix de Monaco

Par Paul Papazian et Audrey Corminboeuf

Cela faisait quelques mois, depuis son sacre l’été dernier à Berlin, qu’Antonio Félix da Costa (DS Techeetah), le champion 2020 de la Formule E, n’avait plus gagné une course. Il a retrouvé le goût de la victoire en remportant samedi, sur le grand circuit du Grand Prix de Monaco de Formule 1, le 4e E-Prix de Monaco. Puis il a sauté en combinaison de course dans la fameuse Piscine…

Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Mitch Evans (NZL), Jaguar Racing, Jaguar I-TYPE 5, and Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 / Photos ACM/Jean-Marc Folleté

C’est justement en doublant Mitch Evans (Jaguar) dans le dernier tour de course, dans le fameux S de la Piscine, que le Portugais a assuré in extremis son succès dans le E-Prix le plus prestigieux de la saison. Pour devenir le 3e vainqueur du E-Prix de Monaco, en 4 éditions, et succéder au palmarès à Sébastien Buemi (Nissan), vainqueur en 2016 et 2017), et à son coéquipier chez DS Techeetah, Jean-Eric Vergne, double champion FIA de Formule E, qui a terminé cette fois-ci au pied du podium.

Evans et Jaguar font le spectacle

Jean-Eric Vergne (FRA), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Maximilian Guenther (DEU), BMW I Andretti Motorsports, BMW iFE.21, and Oliver Rowland (GBR), Nissan e.Dams, Nissan IMO2 / Photos ACM/Jean-Marc Folleté

Pour la quatrième fois en autant d’E-Prix de Monaco, l’auteur de la pole position a converti sa position de départ en victoire, mais Da Costa a dû batailler avec ses rivaux jusque dans le dernier tour pour aller chercher ce succès mérité. Il n’a repris la tête de la course que dans le 26e et dernier tour alors que la Jaguar d’Evans, grand animateur de cette course superbe de bout en bout, ne disposait plus d’assez d’énergie dans ses batteries.

Avant ce dernier dépassement spectaculaire, le pilote DS Techeetah avait surtout joué des coudes avec Robin Frijns (Virgin), les deux hommes se relayant en tête de la course au gré des Fan Boost et autres Attack Mode procurant un surplus de puissance éphémère mais bien utile. Les trois pilotes de tête ont osé tour à tour des actions ambitieuses mais les ont ensuite payées, à l’image de cette fantastique manœuvre de dépassement par Evans sur da Costa, en haut de la montée de Beau Rivage, juste avant le passage devant le Casino.

La sortie de la voiture de sécurité, une Mini Electric, provoquée par l’immobilisation de René Rast (Audi) juste après Sainte-Dévote a permis à tout le peloton de se regrouper et offert aux spectateurs assis en tribunes, en respectant les règles de distanciation sociale, un final palpitant, digne des plus belles épreuves qui ont fait la légende du Grand Prix de Monaco.

Une victoire à Monaco pour la Formule E

Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, celebrates on the podium with his trophy / Photos ACM/Jean-Marc Folleté

Cette victoire à Monaco, devant Robin Frijns et Mitch Evans, permet à Da Costa d’ajouter son nom au palmarès des vainqueurs de la saison 7 de FE, la première labellisée « Championnat du monde » par la FIA dont le président, Jean Todt, était sur le podium aux côtés de SAS le Prince Albert II de Monaco.

Classement final du 4e E-Prix de Monaco :

Da Costa (DS Techeetah), 26 tours; 2. Frijns (Virgin); 3. Evans (Jaguar); 4. Vergne (DS Techeetah); 5. Günther (BMW Andretti) ; 6. Rowland (Nissan e.dams); 7. Bird (Jaguar)…

Classement général du Championnat du monde de Formule E après Monaco :

Pilotes :

Frijns, 62 pts

De Vries, 57 pts

Evans, 54 pts

Da Costa, 52 pts

Bird, 49 pts

Vandoorne, 48 pts

Vergne, 46 pts

…

Constructeurs :

Mercedes EQ, 105 pts

Jaguar Racing, 103 pts

DS Techeetah, 98 pts

Envision Virgin, 81 pts

…

Antonio Felix da Costa (PRT), DS Techeetah, DS E-Tense FE21, leads Robin Frijns (NLD), Envision Virgin Racing, Audi e-tron FE07 / Photos ACM/Jean-Marc Folleté

