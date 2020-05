Je crois que les gouverneurs de Californie et du Michigan offrent le plus beau cadeau de naissance à Elon Musk. Ce qui manquait jusqu’à aujourd’hui, c’était de la visibilité et ce pour tous les constructeurs.

Les gouverneurs pressent la relance économique

Ce sont les gouverneurs de Californie, Garvin Newsom et Gretchen Whitmer, gouverneur du Michigan qui fournissent des dates précises pour la reprise de la production.

Cette absence de visibilité sur la réouverture était source de frustration pour tous les constructeurs automobiles mais Elon Musk a été le premier à l’exprimer sur Twitter.

Les dates de réouverture

Les usines de Detroit pourront ouvrir à partir du lundi 11 mai. Tesla mais aussi General Motors Co., Ford Motor Co. et Fiat Chrysler pourront reprendre une production effective au 18 mai.

Pour la Californie, la situation est plus complexe puisque toutes les usines de Californie ne seront pas autorisées à rouvrir. Cependant, pour les usines de Californie qui pourront ouvrir, elles pourront le faire dès ce vendredi.

C’est donc le gouverneur de Detroit qui fidèle à la réputation de la ville, autorise les constructeurs à ouvrir sans restrictions et offre un discours clair pour les employés, les PDG et les marchés. Il s’est d’ailleurs exprimé par ces mots:

“Nous ne sommes toujours pas sorti du brouillard mais c’est un important pas en avant. C’est une bonne nouvelle pour notre tat, nos entreprises et nos familles d’ouvriers. Gouverneur du Michigan, Gretchen Whitmer

Yeah!! — Elon Musk (@elonmusk) May 7, 2020

En Californie, même si cette décision ne permettra pas à l’usine de Fremont de rouvrir dès vendredi, il s’agit désormais de respecter des directives pour garantir la sécurité des employés. Une fois que les usines auront mis en place les processus réclamés, les usines pourront rouvrir sans problème.

Le Michigan a transmis des instructions beaucoup plus claires pour les constructeurs automobiles qui en ont besoin et l’Etat mais désormais fin à une situation qui avait interrompu la production automobile depuis mi-mars.

Une situation mondiale qui reste complexe

Tout d’abord il est toujours possible que ces mêmes Etats prennent une décision inverse dans les prochaines semaines.

Pour le reste du monde, les usines de Tesla sont toujours fermées et plus problématique, l’usine de Shanghai est à cette heure fermée, ce qui alimente de nombreuses spéculations.

Il me semble que le pire pour un constructeur automobile, serait de relancer les chaînes de production pour les refermer une nouvelle fois. Les précautions et le temps sont donc les maîtres mots