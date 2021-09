Tesla Superchargeur : vous ne le saviez pas ?

Voici exactement ce qu’il ne faut pas faire avec le câble d’un Superchargeur. Ce phénomène apparaît comme toujours aux US: cela est utilisé pour donner un signal aux autres automobilistes que le Supercharger ne fonctionne pas mais c’est aussi utilisé par des automobilistes qui souhaitent réserver une borne.

Cela est évidemment risqué car le câble peut être endommagé.

Une pratique qui cache une bonne intention

Attention, propriétaires de véhicules Tesla ! Si vous tombez sur un chargeur dont la prise est positionnée (parfois attachée, comme ici) par-dessus le logo “Tesla”, c’est un signe de la communauté. Le message est le suivant : “Ce stand est hors service !”

Un internaute a eu la bienveillance de nous éclairer de ses lumières…

Il est vrai qu’en utilisant ce signe, on permet aux autres utilisateurs d’éviter de perdre du temps, et de chercher tout de suite un autre chargeur. Parfois, les superchargeurs sont juste tous occupés, ou ne fonctionnent pas, mais ça, on y peut rien…

On peut aller plus loin dans la bienveillance : mettre scrupuleusement à jour les applications qui renseignent toutes les bornes. Cela évite de se retrouver face à une station remplie, comme c’est arrivé la dernière fois à ce twittos qui s’exprime dans les commentaires.

Mais il y a pire (enfin, on vous laisse juger)… Les voitures électriques qui ne sont pas des Tesla, mais qui profitent quand même des bornes réservées aux propriétaires de Tesla ! Où est-on, sérieusement ? C’est une autre internaute qui a partagé cette photo :

Les réactions ne se sont pas fait attendre sur Twitter…