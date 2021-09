Boeing Starliner retardé : toujours plus d’espace pour SpaceX

Un twittos nous partage cette nouvelle étonnante : “Boeing Starliner sera probablement retardé à l’année prochaine selon @KathyLueders en raison de problèmes de valve non résolus. Pas de nouvelle date de lancement encore. En revanche, @SpaceX DM1 est arrivé en janvier 2019. Cela mettrait SpaceX au moins 3 ans en tête !”

On peut déjà le corriger sur le point suivant : la Démo 1 a été lancée en mars 2019 ! On a même retrouvé une couverture de magazine, datant de 2004. C’est impressionnant de constater tout le travail qui a été accompli depuis :

Elon Musk a même commenté en faisant preuve d’auto-critique à l’égard de sa propre compagnie ! Il tweete : “et en même temps, je ne pense pas qu’il y ait eu tant de progrès”… ça laisse pensif !

Plus loin dans le thread, c’est devenu trop technique. Nous, c’est les voitures, pas les avions et tout ce qui touche à l’aérospatial. En tout cas, ce genre d’avancées ont de quoi bluffer, et il faudra suivre ça de près, car c’est l’avenir !