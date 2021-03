Comment bien laver sa Tesla Model 3?

- Publicité -

À la lecture du manuel du propriétaire de la Tesla Model 3, il apparaît que plusieurs précautions sont à prendre pour laver votre véhicule électrique en toute sécurité. Que vous ayez lu ou non le manuel du propriétaire, nous vous proposons ce guide pour vous aider à bien laver votre Tesla Model 3.

Ce qu’il faut éviter

Il est très rapidement évoqué dans le manuel du propriétaire que le lavage au rouleau est à proscrire. Vous avez bien lu, tous les nettoyages en station-service avec des rouleaux sont susceptibles d’endommager votre peinture.

Ces rouleaux peuvent endommager la peinture de votre Tesla

Concernant le lavage haute pression, il est toujours préférable de laver votre véhicule en gardant plus de 30 cm de distance entre le jet et la peinture de votre véhicule.

Ce que font la grande majorité des propriétaires

Il s’agit ici, des recommandations constructeur mais dans les faits la grande majorité des propriétaires, continuent à laver leur voiture aux rouleaux. Par commodité et pour gagner du temps. Il n’a pas été recensé de cas de catastrophes, néanmoins nous avons souhaité baser notre guide sur les recommandations constructeur.

Pour bien laver son véhicule

Maintenant si vous voulez bien laver votre véhicule, en prendre soin dans le temps et faire en sorte qu’il soit plus brillant que les autres. Il n’y a pas de secret.

Cela prend du temps, il faut passer par les étapes:

Du pré-lavage à la mousse

un lavage avec deux seaux

une étape de décontamination

un polissage ou une protection à la cire appliquer à la main

c’est une tâche que vous pouvez faire vous-même ou la confier à un professionnel

Il n’y a strictement aucune raison qui expliquerait que la Tesla Model 3 devrait se laver autrement que les autres véhicules mais au sein de la communauté, les propriétaires prennent particulièrement soin de leur voiture et privilégient, le plus souvent, le lavage à la main.

Pour cela et particulièrement pour ceux qui habitent en zone pavillonnaire il y a des Karcher à domicile qui permettent de prendre soin de son véhicule.

