Cybertruck: Design, performances et prix

Premier pick-up électrique de la marque californienne, le Tesla Cybertruck a été officiellement présenté le vendredi 22 novembre 2021 à Los Angeles, en Californie. Depuis, il ne cesse de faire parler de lui, c’est parti pour une présentation détaillée du nouveau Tesla !

Le design du Cybertruck

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le design du Cybertruck ne laisse personne indifférent. L’objectif de Tesla était de faire un véhicule qui se démarque de la concurrence, c’est réussi !

Sur l’esthétisme, chacun se fera son avis sur ce design taillé à la serpe et particulièrement brut. Long de presque 6 mètres et haut de 1,90 m, ce pick-up est du cran de la star de la catégorie, le Ford F-150. Une seule taille est toutefois proposée, ses rivaux étant dotés de nombreuses configurations.

Mais ce n’est pas seulement un objet original, Tesla vantant la solidité de son engin. Cet « exosquelette » en acier ultra-résistant serait bien plus à l’épreuve que son rival, et même résistant à certaines balles. Son vitrage « métal transparent » en composite est également conçu pour une solidité supérieure à la concurrence.

Performances et capacités

Trois versions constituent le catalogue initial du Tesla Cybertruck. La variante d’accès dispose d’un moteur arrière, donc seulement deux roues motrices, aux puissance et couple non mentionnés.

Il serait cependant capable d’abattre le 0-100 km/h en 6,5 secondes, et possède une pointe à 177 km/h. La deuxième version bimoteur sera à quatre roues motrices. Elle abaisse l’accélération à 4,5 secondes, sa Vmax étant portée à 193 km/h. Enfin le plus sportif des pickups électriques se meut via trois moteurs, pour un 0-100 km/h en 3 secondes, et donne une vitesse maximale de 209 km/h.

Utilitaire avant tout, le Cybertruck peut tracter de 3.400 à 6.350 kg selon les versions. Sa benne de près de deux mètres permet de transporter des objets pouvant atteindre 1.590 kg. Tout-terrain, le pick-up aux suspensions pneumatiques élève sa garde au sol jusqu’à 40 cm, ses angles d’attaque et de fuite étant de respectivement 35 et 26 degrés.

Batterie et autonomie du Cybertruck

Tout comme les performances, peu de détails quant aux packs embarqués sur le pick-up. Nous savons seulement que les trois versions animant la gamme auront des autonomies très différentes, soit probablement des capacités adaptées.

Le Cybertruck monomoteur dispose de 400 km d’autonomie, la version à deux moteurs de 484 km, le très sportif trimoteur promettant plus de 800 km. Les cellules devraient être cependant identiques aux Model 3.

Prix et commercialisation du Tesla Cybertruck

Les précommandes sont ouvertes depuis le 22 novembre 2019, avec avance de 100 euros remboursable. Le pickup de la compagnie d’Elon Musk n’a cependant pas été livré avant fin 2021 en Amérique du Nord. Une disponibilité en Europe et en France reste cependant envisageable…

Le Cybertruck d’entrée de gamme est facturé 39.900 dollars (37 350€), la version intermédiaire 49.900 dollars (46 716€), la plus performante gonflant la note à 69.900 dollars (65 440€).