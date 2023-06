Inauguration de neuf bornes électriques à Montpellier sur l’Autoroute A9

La station-service TotalEnergies de l’aire de repos de Fabrègues Nord, située à l’ouest de Montpellier sur l’autoroute A9, fait peau neuve avec l’installation de neuf bornes de recharge haute puissance pour véhicules électriques.

Une transition énergétique en marche

En collaboration avec Vinci Autoroutes, TotalEnergies a inauguré ces nouvelles installations, marquant une étape majeure dans l’amélioration de l’infrastructure de recharge électrique en France. Olivier Granier, directeur des installations commerciales de Vinci Autoroutes, Olivier Turcan, directeur régional Languedoc-Roussillon de Vinci Autoroutes, Pierre-Emmanuel Bredin, directeur du réseau France TotalEnergies, et Sylvain Panas, directeur régional Occitanie de TotalEnergies étaient présents pour célébrer cet événement.

Cette station-service, qui accueille en moyenne 1 200 véhicules par jour et jusqu’à 1 600 lors des grands week-ends d’été, se dote ainsi d’un parc de rechargement à la hauteur des attentes croissantes en matière de mobilité électrique. Elle est désormais l’une des 130 stations-services TotalEnergies à proposer des emplacements entièrement dédiés aux véhicules électriques.

Une recharge fiable et rapide pour les usagers

TotalEnergies vise à doter 250 de ses stations-service françaises de bornes de recharge haute puissance d’ici la fin de l’année. En outre, la compagnie ambitionne de proposer une station haute puissance tous les 100 kilomètres sur le territoire, affirmant son rôle clé dans la mobilité électrique en France.

Ces nouvelles bornes de recharge offrent aux usagers une recharge fiable et rapide, répondant à leurs besoins lors de leurs déplacements longue distance. De plus, TotalEnergies propose une assistance technique multilingue aux usagers des bornes de recharge, ainsi que plusieurs modes de paiement pour une plus grande flexibilité.

Un pas de plus vers une France électrifiée

D’ici 2025, TotalEnergies prévoit de proposer près de 500 sites de recharge électrique haute puissance en France, répartis entre le réseau routier national et les grandes agglomérations. Un tiers d’entre eux seront entièrement dédiés à la recharge électrique, suivant le modèle de la station de Paris La Défense inaugurée en mai 2021.

L’aire de Fabrègues Nord incarne ainsi une nouvelle ère de mobilité, où les véhicules électriques peuvent se recharger facilement et rapidement, profitant des services d’une station-service modernisée et complète.

En conclusion, ces avancées marquent un pas significatif vers une France plus verte, où la mobilité électrique n’est plus l’exception, mais devient la norme. TotalEnergies, Vinci Autoroutes et d’autres acteurs clés, avec le soutien de médias dédiés comme Tesla Mag, travaillent ensemble pour faciliter cette transition et contribuer à un avenir plus durable.