Supercharger Tesla V2, V3 ou V4?

Le constructeur californien est le seul à détenir en propre un réseau de recharge puissant qui a fait référence et qui compte plus de 1800 stations et plus de 15 911 superchargers dans le monde.

Et ça c’était pour début 2020 donc nous vous proposons de faire le point sur ces bornes surpuissantes by Tesla: Puissance, spécificités et répartition.

Qu’est-ce qu’un Supercharger?

Tesla a imposé cette expression pour ce que la marque considère comme être le moyen le plus fiable et le plus efficient pour recharger une voiture électrique.

Les Superchargers représentent une borne de recharge qui peut délivrer une puissance minimale de 120kW.

Cette nomenclature est aujourd’hui employée par d’autres réseaux de rechargement comme par exemple Ionity ou Fastned.

Pourquoi V2, V3 ou V4?

Vus l’avez compris, il s’agit de générations de Supercharger. Nous vous disions que la puissance minimale pour mériter de s’appeler Supercharger, c’est d’offrir a minima 120kW de puissance. Nous allons aller dans le détails.

Quelle puissance pour les superchargers Tesla V2 ?

Les Superchargers V2 sont les bornes qui sont actuellement les plus déployées et proposent une puissance maximale de 150kW.

Quelle puissance pour les superchargers Tesla V3 ?

Ces bornes sont actuellement en train d’être déployés massivement et proposent une puissance maximale de 250kW.

Quelle puissance pour les superchargers Tesla V4 ?

Attention, il s’agit de rumeurs. Actuellement aucune borne V4 n’est déployée, aucune borne V4 n’est confirmée par la marque. D’où vient cette rumeur? Il s’agit d’une simple spéculation relative aux lancements des prochains véhicules électriques de la marque: Le Cybertruck, la Tesla Model S Plaid et le Tesla Semi.

Une puissance de 350kW a été relayée par la presse non spécialisée mais cela ne nous semble pas assez ambitieux pour la marque qui est actuellement concentré sur le déploiement des bornes V3.

Comment repérer une borne de Supercharger V3?

Câble Supercharger V2 à droite et câble V3 à gauche

Un temps de rechargement vraiment plus rapide.

En effet, les stations V3 mettent fin au fonctionnement des vases communicants entre les bornes A et B des générations V2. C’est bien plus agréable de se recharger sans se soucier de l’état de charge de son voisin. (Ce qui n’empêche pas de parler du forum Tesla Magazine avec son voisin!)

Plus sérieusement, les bornes V3 vous offrent directement la puissance maximale indépendamment du voisin.

Devez-vous faire une mise à jour pour profiter des bornes V3 ?

En effet, pour profiter de ces puissances, il y a nécessairement des changements à opérer sur votre véhicule si vous ne possédez pas un modèle récent afin de pourvoir utiliser un adapteur CSS Combo 2.

Mais rassurez vous, vous pouvez vous tourner vers:

Notre communauté peut vous aider au travers du Forum.

C’est une procédure courante pour Tesla, la procédure prend 30 minutes et vous pouvez prendre RDV avec les équipes techniques depuis votre application mobile. (Le choix privilégié de notre communauté)

Quelles sont les précautions à prendre avec ces puissances?

Lorsque vous devenez propriétaire d’une voiture électrique, vous devenez également l’heureux propriétaire d’une batterie avec une certaine capacité. Article intéressant à lire sur le sujet.

Qu’il vous faudra chouchouter et pour cela, il est très important de lire les nombreuses recommandations de notre communauté et des constructeurs pour optimiser la vie de la batterie. Voici nos conseils ici.

T2 et Combo CCS, lequel vaut-il mieux utiliser pour la vitesse de recharge ?

Il y a en réalité aucune préférence à avoir le résultat est identique pour la vitesse de recharge.

Mini liste des dernières ouvertures de Superchargers V3 en France

SUC V3 en Vendée

SUC V3 de 16 bornes à Nice, sur le parking de Carrefour Lingostière

SUC V3 de 16 bornes en construction à Reims, sur le parking du Novotel Reims Tinqueux

SUC V3 de 8 bornes au Technopole de la Loue, sortie 37 Saint Victor 03410