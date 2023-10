TotalEnergies dévoile sa nouvelle station-service entièrement électrique à Courbevoie

TotalEnergies continue d’affirmer sa position en tant que leader dans la transition vers la mobilité électrique. C’est au cœur de la ville de Courbevoie que la marque a choisi d’inaugurer sa deuxième station-service 100% électrique en Île-de-France et la quatrième en France.

Cette station, dotée de 9 points de recharge ultra rapide, permet une recharge de batterie en moins de 30 minutes. Pour ceux qui attendent, l’espace a été aménagé pour offrir tout le confort : wifi, distributeurs de boissons, et même des équipements pour l’entretien de leur véhicule.

Vers un futur plus vert : Objectifs de TotalEnergies

Les ambitions de TotalEnergies en matière de mobilité électrique ne s’arrêtent pas là. D’ici 2025, l’entreprise prévoit la mise en place de près de 500 sites de recharge électrique Haute Puissance, comprenant des stations sur le réseau routier national et des installations en ville ou dans des zones de transit. Le but ultime est clair : faciliter et encourager la transition vers la mobilité électrique en France.

Qu’est-ce que la recharge Haute Puissance ?

La recharge Haute Puissance, ou HPC, est une avancée majeure pour la mobilité électrique. Elle offre aux véhicules électriques la possibilité de se recharger à une puissance supérieure à 50kW. Cela signifie qu’un conducteur peut retrouver une autonomie de 100 kilomètres en seulement 6 minutes. TotalEnergies, en avance sur cette technologie, propose des bornes offrant une puissance allant jusqu’à 300kW.

Une présence globale pour la mobilité électrique

TotalEnergies ne se contente pas d’opérer en France. En 2023, avec plus de 48 000 points de recharge à travers le monde, l’entreprise contribue activement à la mobilité électrique à grande échelle. Que ce soit à Paris, Londres, Berlin, Singapour, ou Madrid, la présence de TotalEnergies est notable. Les services s’étendent également au domicile, avec des solutions de recharge pour les particuliers.

Cette nouvelle station à Courbevoie est plus qu’une simple inauguration. C’est un pas de plus vers un futur où les véhicules électriques dominent les routes, soutenus par des infrastructures solides et accessibles. TotalEnergies continue de jouer un rôle crucial dans cette transformation, et ce n’est que le début.

Pour plus de détails sur cette nouvelle station ou pour toutes autres informations sur la mobilité électrique, restez connectés sur Tesla Mag.