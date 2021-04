Tesla Model 3: Les meilleurs accessoires “Tuning”

Bienvenue sur la page de notre guide dédié aux accessoires Tuning pour votre Tesla Model 3.

Nous avons sélectionné des produits validés par notre communauté pour personnaliser et donner une nouvelle allure à votre Tesla.

Vous ne connaissez pas le Tuning ? Turbo avait écrit un superbe article sur le travail réalisé par JDCustoms, une société US spécialisée.

Cet article contient des liens d’affiliation vers les boutiques en ligne, Tesla Magazine pourrait être amené à toucher des commissions en fonction de vos achats.

Jupes Latérales

Prix: 485,94 € à commander directement sur Amazon

Donnez un look plus sportif avec cet accessoire pour Tesla Model 3. De superbes jupes latérales. Voilà un moyen simple et efficace pour avoir de l’allure aux Superchargers.

Prix: 485,94 € à commander directement sur Amazon

Spoiler avant

Prix: 111,99 € à commander directement sur Amazon

L’accessoire parfait pour votre Tesla Model 3! Rejetant l’ordinaire en donnant un look plus agressif et sportif qui attire l’attention.

Facile à installer grâce à son système auto-adhésif, aucun dommage à la carrosserie, aucun résidu. Vous pouvez le coller vous même dans votre garage.

Détails intérieurs en carbone

Prix: 55,07 € à commander directement sur Amazon

Les finitions en fibre de carbone fine changent l’intérieur de votre Tesla Model 3, surtout si vous avez une version avant 2021. Ces inserts ajoutent une conception fraîche à votre voiture, ce qui augmente la classe à peu de frais. Rendez votre Tesla unique.

Prix: 55,07 € à commander directement sur Amazon

Seuil de porte carbone

Prix: 28,99 € à commander directement sur No products found.

Grace à ces 4 plaques de protection,vous protègerais la peinture dans la zone du seuil de porte de la saleté et des rayures causées par les passagers entrant et sortant des chaussures.

Pour installer une plaque, nettoyez la saleté sur la portière de la voiture et collez-la directement.

Prix: 28,99 € à commander directement sur Amazon

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement !