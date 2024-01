Toyota, le géant automobile japonais, a récemment annoncé qu’il lancera dans quelques années des véhicules électriques (VE) équipés de batteries à état solide dans le monde entier. Ces batteries innovantes promettent de charger plus rapidement et de durer plus longtemps, marquant une avancée majeure dans la technologie des VE.

Avantages des batteries à état solide

Les batteries à état solide de Toyota promettent d’améliorer considérablement l’autonomie des VE, un élément clé de la stratégie de Toyota pour rattraper le retard pris sur Tesla et les concurrents chinois comme BYD dans la course aux VE. L’année dernière, Toyota et le raffineur de pétrole Idemitsu Kosan ont annoncé leur collaboration pour développer et produire en masse ces batteries, avec une commercialisation prévue pour 2027 et 2028.

Engagement de Toyota en Inde et perspectives mondiales

Lors du Sommet mondial sur l’investissement au Gujarat, en Inde, Vikram Gulati, chef de Toyota Kirloskar Motor en Inde, a déclaré : « Nous lancerons nos véhicules électriques avec des batteries à état solide dans quelques années. » Ces VE offriront une charge en 10 minutes, une autonomie de 1 200 km (750 miles) et une longue durée de vie.

Plans de Toyota pour les marchés mondiaux

Les modèles électriques représentent environ 2 % des ventes de voitures en Inde, mais le gouvernement vise 30 % d’ici 2030. Gulati a souligné que Toyota adoptera différentes technologies durables selon les pays, les marchés et les préférences des clients, avec un accent particulier sur les carburants flexibles et l’éthanol en Inde.

En résumé, Toyota se positionne pour être un leader dans la prochaine génération de la technologie des VE avec ses batteries à état solide. Cette avancée pourrait transformer l’industrie des VE en offrant des solutions de recharge rapide et une autonomie étendue.

