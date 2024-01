Nissan a récemment présenté l’Ariya Nismo au Tokyo Auto Salon, une version sportive de son SUV électrique populaire. Ce modèle ne se limite pas à un design attrayant ; il propose des performances accrues et rejoindra d’abord le marché japonais au printemps, avec une possible arrivée en Europe à l’avenir.

Caractéristiques Techniques de l’Ariya Nismo

L’Ariya Nismo est basé sur la version e-Force, équipée de deux moteurs électriques, un sur chaque essieu, offrant une traction intégrale. La version avec la batterie de 66 kWh développe 270 kW (367 ch), tandis que la variante avec la batterie de 91 kWh atteint 320 kW (435 ch). Nissan a également amélioré la réponse à l’accélérateur et ajouté un mode de conduite Nismo spécifique.

Design et Innovations

L’Ariya Nismo se distingue par des jantes de 20 pouces spécifiques et un design extérieur revu, incluant des éléments discrets mais sportifs, comme les liserés rouges, les bas de caisse marqués et un nouveau diffuseur arrière. À l’intérieur, des touches de rouge et des sièges plus enveloppants améliorent l’ambiance sportive.

Performances et Expérience de Conduite

Bien que Nissan n’ait pas encore révélé les performances exactes, l’Ariya Nismo promet une accélération puissante et une expérience de conduite améliorée. Le véhicule produit un son inspiré de la Formule E de Nissan, renforçant ainsi l’expérience dynamique au volant.

Expansion Internationale et Stratégie de Nissan

La présentation de l’Ariya Nismo s’inscrit dans la stratégie globale de Nissan pour renforcer sa présence sur le marché des véhicules électriques performants. La marque envisage d’étendre la disponibilité de ce modèle à d’autres marchés, y compris potentiellement les États-Unis.

En résumé, l’Ariya Nismo représente un pas en avant important pour Nissan dans le secteur des SUV électriques sportifs. Avec sa combinaison de puissance, de design et de technologie, l’Ariya Nismo est prêt à se positionner comme un choix attractif pour les amateurs de voitures électriques sportives.

