Chargemap devient la première plateforme de recharge compatible avec le réseau Superchargeur Tesla en France, et bientôt en Europe

Chargemap, leader des solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe, annonce une nouvelle connexion avec le réseau Superchargeur Tesla en France. Les utilisateurs de Chargemap pourront ainsi bénéficier d’un accès aux stations de recharge rapide et de qualité de Tesla, tout en profitant d’un historique de recharge et de facturation centralisé sur leur Chargemap Pass. Cette nouvelle connexion est également une excellente nouvelle pour les propriétaires de véhicules électriques de toutes marques.

Chargemap s’ouvre aux propriétaires de véhicules électriques de toutes marques

En plus de permettre aux utilisateurs de Chargemap d’accéder au réseau Superchargeur Tesla en France, cette connexion permet également aux propriétaires de véhicules électriques de toutes marques d’utiliser leur Chargemap Pass pour accéder aux stations Superchargeurs ouvertes à tous en France, soit plus de 1000 Superchargeurs au total.

Une utilisation simplifiée grâce à l’application Chargemap

Les utilisateurs de Chargemap pourront facilement repérer les bornes de recharge Tesla compatibles avec leur Chargemap Pass en activant le filtre ‘Compatible Chargemap Pass’ dans l’application Chargemap, puis en sélectionnant ‘Seulement les réseaux sélectionnés’ et en y ajoutant le réseau Tesla Superchargeurs. Pour utiliser leur Chargemap Pass sur les stations Superchargeur Tesla, les propriétaires de véhicules électriques de toutes marques devront télécharger l’application Tesla, créer un compte et sélectionner le Chargemap Pass comme moyen de paiement dans les paramètres de l’application.

Une extension prochaine de la compatibilité à toute l’Europe

Chargemap prévoit d’étendre la compatibilité avec les stations Superchargeur Tesla à l’ensemble de l’Europe pour les propriétaires de véhicules Tesla, et aux stations Superchargeurs ouvertes à tous en Europe pour les propriétaires de véhicules électriques de toutes marques. Cette extension renforcera la position de Chargemap en tant que leader des solutions de recharge pour véhicules électriques en Europe.

Quels sont les avantages de la nouvelle connexion entre Chargemap et le réseau Superchargeur Tesla ? Les avantages incluent : La possibilité de piloter l’ensemble des recharges des collaborateurs d’une entreprise via Chargemap Business, offrant une meilleure gestion des coûts et de l’énergie consommée.

Un service client dédié pour toutes les questions concernant le réseau Superchargeur Tesla, pris en charge par Chargemap.

Des tarifs identiques à ceux des Superchargeurs Tesla, sans application de marges par Chargemap.

Un seul et unique compte pour se recharger sur le réseau Superchargeur Tesla et plus de 700 autres réseaux de recharge compatibles avec Chargemap.

Une facturation unique et suivie de toutes les recharges dans l’application Chargemap, offrant une gestion simplifiée et pratique du budget de recharge.

Pour conclure, la connexion entre Chargemap et le réseau Superchargeur Tesla représente une grande avancée pour l’industrie des véhicules électriques en offrant une solution de recharge pratique et unifiée pour tous les utilisateurs. Comme l’a souligné Yoann Nussbaumer, fondateur et CEO de Chargemap, « Je suis très heureux que les utilisateurs du Chargemap Pass puissent désormais accéder aux Superchargeurs de Tesla, un réseau réputé pour sa grande qualité de service. Ils pourront ainsi retrouver l’ensemble de leurs recharges sur leur facture mensuelle, pour une expérience client optimale ».

Cela montre l’engagement de Chargemap à offrir une expérience de recharge simplifiée et pratique pour tous les propriétaires de véhicules électriques, avec une facturation centralisée et unifiée pour tous les réseaux de recharge compatibles avec Chargemap.