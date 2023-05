Un moment d’évasion à la table de Thibault Nizard, ancien chef du Drouant

On connaît l’histoire de la réussite rapide et impressionnante de Thibault Nizard. Ce jeune homme originaire de Paris a gravi les échelons de la haute cuisine française en passant par des restaurants étoilés, avant d’arriver au sommet, aux commandes des cuisines du Drouant. Sa trajectoire n’est pas sans rappeler celle des modèles de haute performance du monde automobile, tracée avec une précision d’ingénieur et une vitesse digne d’une Tesla sur l’autoroute.

Nizard a commencé son voyage dans l'arène culinaire à l'âge tendre de 24 ans, où il a été nommé sous-chef aux fourneaux du prestigieux Taillevent. Il a ensuite acquis de l'expérience auprès de chefs triplement étoilés tels qu'Alain Solivérès, Gérald Passédat, et Guy Savoy, dont les restaurants sont au panthéon de la cuisine française.

Son parcours culinaire, cependant, ne s’est pas arrêté là. Nizard a fait une escapade sous le soleil marseillais, travaillant au Petit Nice de Gérald Passédat, puis est retourné à Paris pour travailler aux 110 de Taillevent, avant de finalement revenir aux cuisines du Taillevent.

Après une courte mais enrichissante expérience dans un petit restaurant de Boulogne-Billancourt, où il cuisinait tout au feu de bois et changeait le menu tous les jours, Nizard a rejoint le Drouant, d'abord comme « second » du Chef Émile Cotte, puis en tant que Chef des cuisines à seulement 28 ans. En 2023, il a été reconnu comme un « jeune talent » par le guide Gault & Millau.

Une audace culinaire qui fait plaisir

Nizard est connu pour son audace et son ambition. En effet, il envisage de créer son propre restaurant, L'Aube, situé à mi-chemin entre le Louvre et les jardins du Palais-Royal, au cœur de la capitale. Il souhaite y faire preuve d'originalité, de créativité et de surprise, sans ostentation. Son objectif est de proposer une offre juste et pertinente qui fidélisera tant ses équipes que ses clients.

Nizard est un saucier de formation et un cuisinier d'instinct. Il admet aimer les grands classiques, mais refuse l'ennui, cherchant à infuser de la vie dans chaque assiette.

Une détermination dans son travail

Nizard visite Rungis, le célèbre marché de gros de Paris, plusieurs fois par mois pour découvrir, goûter et partager. Ses fournisseurs guident ses cartes et menus.

En somme, que ce soit dans le domaine de la cuisine, il est clair que la passion, la détermination et l'audace sont des qualités essentielles pour réussir. Thibault Nizard est un exemple parfait de cette vérité.