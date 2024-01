Dès mon arrivée au 164 Rue de Paris à Charenton-le-Pont, j’ai été accueilli par l’atmosphère chaleureuse et élégamment décorée du restaurant Shabazi. L’ambiance, à la fois moderne et conviviale, offre le cadre parfait pour une expérience gastronomique en plein cœur de la ville.

Une Ode aux Saveurs Authentiques

Le menu de Shabazi, riche et varié, m’a immédiatement séduit. J’ai débuté mon périple culinaire avec le Houmous Maison à 12 euros, une entrée onctueuse et savoureusement équilibrée, qui a éveillé mes papilles. Suivant les recommandations du chef, j’ai ensuite opté pour le Tempura de Légumes à 13 euros, une délicatesse croustillante mettant en avant des légumes de saison à la perfection.

Des Plats Principaux Sublimes

Le point culminant de mon expérience a été sans aucun doute les plats principaux. L’Entrecôte de Bœuf au Sel d’Himalaya (32 euros) était un chef-d’œuvre, avec une viande tendre et juteuse grillée à la perfection. Chaque bouchée était un pur délice. En alternative, le Filet de Bœuf Grillé (35 euros), servi avec une sélection de sauces et accompagnements, était un exemple éloquent de la maîtrise culinaire de Shabazi.

Un Service Impeccable

Le personnel de Shabazi a joué un rôle crucial dans cette expérience mémorable. Chaque membre de l’équipe était attentif et professionnel, veillant à ce que chaque détail de mon repas soit parfait. Leur connaissance du menu et leur capacité à recommander des plats en fonction de mes préférences étaient impressionnantes.

Conclusion : Une Adresse Incontournable

Shabazi est plus qu’un restaurant ; c’est une célébration de la gastronomie et du partage. Les horaires d’ouverture, de 12h00 à 14h30 et de 19h00 à 22h30 en semaine, avec des aménagements le weekend, rendent ce joyau accessible à tous. Que vous cherchiez une escapade culinaire pour un déjeuner rapide ou un dîner élaboré, Shabazi est une destination à ne pas manquer.

Je recommande vivement le restaurant Shabazi à tous les amateurs de bonne cuisine à Charenton et au-delà. C’est une expérience que je suis impatient de renouveler.

Adresse : 164 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont

Téléphone : (+33) 01 56 29 18 18

: (+33) 01 56 29 18 18 Email : contact@shabazi.fr

Pour Recharger sa voiture électrique



Pour ceux qui visitent le restaurant Shabazi à Charenton et recherchent des bornes de recharge pour véhicules électriques à proximité, il existe une option pratique. La borne bleue, située au 147 Rue de Paris, 94220 Charenton-le-Pont, est à une courte distance du restaurant. Cette station de recharge offre plusieurs bornes avec différents types de prises et capacités de charge, assurant ainsi la compatibilité avec une variété de véhicules électriques.