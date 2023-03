Les chefs fêtent les producteurs, un événement à partager

« Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs » est un événement culinaire vivant et joyeux qui se tiendra du 6 au 8 mai 2023 à Saint-Tropez. Cet événement est organisé en collaboration avec la mairie de Saint-Tropez, les acteurs économiques locaux et les travailleurs de l’hôtellerie pour célébrer l’ouverture de la saison touristique.

Cet événement mettra en avant la gastronomie de la région provençale et les producteurs et artisans de grande valeur de la région. Avec la présence de 100 chefs et 100 producteurs, les visiteurs auront l’opportunité de déguster des produits d’exception tout en découvrant la richesse du terroir provençal.

Un événement dédié aux artisans locaux et leurs produits

La fête des producteurs sera l’occasion de mettre en avant les artisans locaux et leurs produits, avec un marché blanc nappé d’une image chic et simple. L’événement sera également ouvert à tous, avec une mixité du bling bling et des terres, sans critères pour y participer. Des artisans de différents domaines seront présents, tels que des couteliers et des artisans de l’artisanat raffiné.

Les organisateurs de l’événement ont également prévu un repas caritatif au restaurant L’Opéra pour l’association Solidarité Paysan, afin de soutenir les travailleurs agricoles locaux. Les chefs présents lors de l’événement seront reconnaissants des produits subtiles des agriculteurs et des artisans locaux, dont la célèbre tarte tropézienne.

Pascal, un des chefs réputés de la région, sera présent pour présenter sa version de la tarte tropézienne, tandis que le gagnant du concours de pâtisserie recevra un bronze numéroté de Patrick Rouseron. Les visiteurs pourront également profiter de soirées organisées sur la plage de Pomponne, ainsi que d’un marché et de la remise des plaques Michelin sur l’événement.

L’événement « Les Chefs à Saint-Tropez fêtent les producteurs » est une opportunité pour célébrer l’artisanat et les producteurs locaux, mais aussi pour transmettre ces savoir-faire aux jeunes générations. Avec la participation de 40 partenaires, l’objectif est de valoriser la région à travers sa gastronomie, ses chefs et ses producteurs locaux.

