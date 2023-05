Découvrez l’auberge du Coq à Montmartre : le nouvel écrin de la bistronomie signé Antoine Westermann

À Montmartre, au cœur de l’effervescence parisienne, une table gastronomique attire l’attention des épicuriens et affiche un panache incontestable : l’auberge du Coq, dernier-né de la sphère culinaire du chef Antoine Westermann.

Membre du cercle très fermé des plus grands chefs du monde, Westermann est un véritable virtuose des saveurs, ayant consacré sa vie à sa passion pour la cuisine française. Sa cuisine se distingue par sa force, son ancrage historique et sa modernité. Sa démarche avant-gardiste allie connaissance, excellence et audace, poussant sans cesse les limites de l’art culinaire pour atteindre la quintessence des parfums.

Ainsi, l’auberge du Coq se présente comme un lieu unique, véritable ode à la volaille, choyée par ce chef qu’on pourrait qualifier de « volaillologue » tant il a exploré, innové et repoussé les frontières de la cuisine de cet animal. « Quand un animal a eu une belle vie, il nous le rend par la qualité de sa chair », souligne le chef Westermann, mettant en avant une philosophie culinaire engagée.

Le Menu du Jour : un voyage gustatif au gré des jours de la semaine

Le chef Westermann ne s’est pas contenté de proposer une simple carte. Il a imaginé un concept novateur : un Menu du Jour qui change chaque jour de la semaine, offrant ainsi une expérience culinaire renouvelée à chaque visite.

Classique-moderne, végétarien le vendredi au lieu du traditionnel poisson, aux saveurs alsaciennes le jeudi, décadent et enfantin le mercredi, classique revisité le mardi et récréatif avec une pointe de tendance réfectoire le lundi, ce menu se décline en une véritable symphonie de saveurs. Les papilles les plus exigeantes y trouveront leur compte, et même celles des végétariens seront ravies par la créativité du chef.

La terrasse perchée de Montmartre : un cadre idyllique

L’expérience culinaire ne serait pas complète sans un cadre à la hauteur. Et c’est là que la terrasse de l’auberge du Coq entre en scène. Perchée au sommet de Montmartre, elle offre un moment de convivialité unique, bercé par la célèbre brise montmartroise. Que demander de mieux pour savourer les beaux jours que ce panorama exceptionnel sur la capitale, tout en dégustant les plus belles volailles françaises ?

Un accueil chaleureux et accessible

Outre l’excellence culinaire et le cadre enchanteur, l’auberge du Coq met un point d’honneur à accueillir au mieux ses clients. En effet, avec un service de Click & Collect et une livraison dans tout Paris, l’auberge facilite l’accès à sa haute gastronomie. Ouverte 7 jours sur 7, de 12h à 21h, elle offre également une flexibilité appréciable pour tous les gourmands.

En somme,

l’auberge du Coq, avec son éclatante vision de la bistronomie, est une adresse incontournable pour les amoureux de la cuisine française, ceux qui apprécient le mariage subtil entre tradition et modernité, mais aussi ceux qui sont en quête d’expériences culinaires uniques.

Le maestro Antoine Westermann, avec son approche avant-gardiste, a créé un sanctuaire culinaire qui célèbre la volaille sous toutes ses formes. Son Menu du Jour, changeant au gré des jours de la semaine, est une véritable invitation à un voyage gustatif constant, où chaque jour offre une nouvelle aventure culinaire.

La terrasse perchée, offrant une vue imprenable sur le cœur de Montmartre, ajoute une touche d’authenticité et de poésie à l’expérience. Là, sous la brise légère de Montmartre, chaque bouchée est une célébration des beaux jours, chaque plat est un hommage à la vie qui a été respectée et honorée par notre chef volaillologue.

La disponibilité et l’accessibilité du service complètent l’offre de l’auberge du Coq. Le Click & Collect et la livraison à travers Paris rendent cette cuisine d’exception accessible à tous, à tout moment.

N’oubliez pas de suivre Le Coq & Fils sur Facebook et Instagram pour rester informé des dernières nouveautés et pour avoir un aperçu des créations culinaires du chef Westermann. Si vous êtes à Paris, ne manquez pas l’occasion de découvrir ce joyau de la gastronomie française, niché au cœur de Montmartre.