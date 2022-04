« Une fédération des générations », un propriétaire de Tesla témoigne

Chez Tesla Magazine, nous encourageons les échanges entre les générations. Que ce soit au travers de notre Forum entre les propriétaires et les novices ou au travers d’articles rédigés par certains anciens de la communauté Tesla Mag. A chaque fois, nous veillons à ce que les échanges puissent permettre un échange de valeur. Ce texte démontre cette ambition.

Texte rédigé par Frédéric et publié avec son accord exclusif.

Depuis quelques mois, je roule en Tesla. Une voiture que l’on aime ou pas mais qui fait son effet.

Sur la route, on observe le modèle comme si on observait son propre véhicule. Force est de constater que l’on épluche la configuration choisie. On se fait signe bonjour. Cela peut sembler bête mais c’est toujours mieux que de se faire des gestes moins sympa pour des motifs parfois obscures.

Les réactions de l’entourage

Amusant de l’observer rouler sous tous ses angles, de face, de derrière ou dans la rue quand elle passe, on observe ce bel objet qui ne fait pas de bruit et on en profite pour rouler en convoi.

Lorsque l’on se gare, c’est aussi amusant. « C’est une électrique ? ». « le bruit ne vous manque pas ? ». « l’autonomie c’est comment ? ». « Ah vous l’avez choisie en bleue, j’avais hésité avec le blanc ». « non je ne monte pas dedans, je vais te la salir ». « ah l’intérieur blanc mon dieu…je suis trop maniac je ne pourrais pas ». « Qu’est ce qu’elles sont belles et agréables »…et la mamie qui réplique « quand elle recule elle fait un bruit de vaisseau spacial » mimant ce dernier avec un grand sourire.

Quel bonheur de voir une telle fédération des générations.

Au chargeur, on discute comme si on se connaissait prenant son temps. En 10 minutes, on croise des gens de tous horizons. J’aime la technologie pour ce qu’elle a de bon mais refuse d’en être l’esclave. Ce défi, cette révolution apporte plus qu’une capacité de déplacement. Elle offre un lien ce même lien que les réseaux sociaux nous ont fait perdre. C’est là le défit et c’est ça la technologie.



Le paradoxe est que finalement, il n’y a plus rien sur la console de bord, ne reste que peu de choix de configuration avec les 5 couleurs, 2 modèles de jantes et d’intérieur mais pourtant une Tesla offre plus.

Cela a un prix ou plutôt deux:

Le premier est celui d’un choix de gestion d’un poste d’achat propre au besoin de chacun. Cela ne peut donc pas contenter tout le monde d’autant que le coût est maintenant encore plus élevé.

Le second est la relation avec les propriétaires des autres marques qui peinent à rivaliser tant la leçon a été durement préparée. Performance, habitabilité et confort sont de premier ordre dans une Tesla.

Le goût de chacun reste indiscutable et se doit d’être respecter mais permettra là encore des discussions animées… »tu l’as garée où ta grosse pile ? ».

Ce soir là j’ai eu deux revanches: la première avec son épouse qui a été surprise de sensations « c’est plus fort que dans la Porsches », me dit elle et la seconde quand elle m’a dit un peu plus tard « qu’est ce que c’est agréable, au moins on est pas pressé de descendre pour reposer les tympans ! ».



Il y a 6 mois, je roulais dans une berline Diesel à l’étoile que je trouve toujours très belle d’ailleurs. Malgré cela, je n’ai pas le moindre regret bien au contraire. Au delà d’un plaisir quotidien, ma Tesla pousse à l’échange. Je dirai bien à Elon de viser encore plus juste pour faire partager encore plus ce petit bout de bonheur au plus grand nombre…la petite prochaine ou prochaine petite va faire du bruit.

Un conseil

PS: si vous hésitez, évitez le bleu intérieur blanc…je l’ai déjà ce serait dommage…lol