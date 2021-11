EXCLUSIF – Nos observations au salon des maires 2022

Le SMCL, qu’est-ce que c’est ?

Cette année, du 16 au 18 novembre, le tant attendu Salon des Maires et des Collectivités Locales (SMCL) a lieu Porte de Versailles (Paris). En partenariat avec l’AMF depuis près de 20 ans, ce salon prend place en concomitance avec le Congrès des Maires de France et des Présidents d’intercommunalité. D’une pierre, deux coups !

On y dénombre 800 exposants et 58 000 participants, un visitorat exclusif avec un maillage territorial fort ! 40% du visitorat public provient d’une commune de plus de 20 000 habitants, 12% des visiteurs issus du public viennent d’une commune appartenant à une métropole et 62% des visiteurs ne participent qu’à un seul salon chaque année : le SMCL.

C’est véritablement LE rendez-vous qui réunit le plus grand nombre d’élus et d’acteurs des territoires œuvrant tous au quotidien à la gestion et au développement des territoires. Le salon rassemble un écosystème d’acteurs clés entre apporteurs de solutions, acteurs territoriaux, partenaires institutionnels et médias. Un cocktail au service des citoyens.

Vous vous intéressez au programme ? Il se déroule sous plusieurs formats : les Atmosphères, espaces de conférences thématiques qui éclairent les dynamiques de transition ; les Labs, espaces d’expression favorisant le dialogue entre les publics du salon autour d’enjeux à la fois prospectifs et concrets ; et enfin, les Arènes de l’innovation, espaces illustrant les dynamiques d’innovation territoriale.

Allez, on va y faire un tour !

Salon des Maires, Edition 2021 : 6 sociétés à l’honneur

Shaary : le service d’autopartage conçu pour la ville et libéré des bornes

Avec Shaary, découvrez une façon particulièrement pratique de se déplacer en ville grâce à leurs micro-véhicules, 100% électriques, qui peuvent être utilisés sans contrainte de recharge ni station. On note une façon pratique de se déplacer en ville grâce à leurs micro-véhicules.