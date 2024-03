VIDEO – Voici une vidéo impressionnante en mode conduite autonome Tesla

Depuis quelques années, les scooters électriques bouleversent la vie quotidienne dans les grandes villes chinoises. À leurs débuts en 2004, il s’était vendu 40.000 vélos électriques en Chine. Maintenant, les deux-roues électriques sont plus de 100 millions et 20 millions de plus s’y ajoutent chaque année. Le scooter électrique est le premier moyen de transport non polluant de l’histoire…