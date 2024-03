Les difficultés s’accumulent pour Fisker

Nous vous annoncions il y a tout juste quelques jours que la société Fisker venait de recruter des auditeurs pour se préparer à une faillite. Aujourd’hui, Techcrunch, révèle une information provenant de source souhaitant rester anonymes.

La source des difficultés financières ?

Il s’emblerait, d’après le rapport de Techcrunch, que les auditeurs éprouvent des difficultés à retrouver l’origine de millions de dollars de paiement. C’est à dire que les ventes et le stocks ne seraient plus liées. Une situations fâcheuse qui ajoute de la difficulté dans la recherche de transparence indispensable au travail des auditeurs.

Cette situation aurait obliger à réorganiser une partie des équipes sales pour les engager dans cette gigantesque chasse au trésor. C’est un tri et à la fois une situation plutôt inédite pour une société américaine côtée en bourse. C’est également un problème car pendant que les équipes Sales travaillent à la réconciliation des comptes, ils ne peuvent pas réellement vendre.

La société d’audit, Pwc est citée dans l’article et il semblerait que ce soit le travail de leurs auditeurs qui soit complexe à mettre en oeuvre.

Tesla ne souhaite plus reprendre les Fisker Océan

En parallèle de ces annonces, le constructeur américain Tesla a annoncé par le biais d’une communication officielle suspendre immédiatement les reprises de Fisker Océan craignant une faillite imminente qui paralyserait le processus de revente de ces véhicules.

Voici la traduction en français du communiqué:

« Pause immédiate pour l’acceptation des Fisker Ocean

Dès à présent, nous suspendons temporairement l’acceptation des reprises de Fisker Ocean. Cette décision est due à l’incertitude qui règne sur le marché des véhicules Fisker Ocean et qui a perturbé les valeurs attendues de ces véhicules.

Nous suivons de près les données disponibles sur le marché et ferons le point sur les prochaines étapes dès que la stabilité du marché sera rétablie et que des informations précises seront disponibles. »

Actuellement la situation de Fisker est proche de la catastrophe avec une chaîne de production à l’arrêt et des ventes que l’ont imagine complexe dans le monde entier.

