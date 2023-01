La France a accéléré massivement la transition vers l’électrique au quatrième trimestre 2022 ?

En décembre dernier, les véhicules électriques en France ont atteint un taux de 25% de part de marché, en augmentation par rapport à 24,4% un an plus tôt. Malgré un marché automobile globalement stable, les ventes de véhicules électriques ont augmenté de manière significative, propulsant la France vers une transition énergétique plus rapide. Cependant, les ventes de véhicules hybrides rechargeables ont diminué.

Dans cet article, nous examinerons les chiffres clés de la transition vers les véhicules électriques en France au cours du dernier trimestre de 2022 et les tendances à venir.

Les ventes de véhicules électriques en France atteignent un record en décembre 2022

En décembre 2022, les véhicules électriques ont représenté 25% des ventes de véhicules en France, avec 15,8 % pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et 9,2% pour les hybrides rechargeables (PHEV). Cela représente une augmentation modeste par rapport à leur part de marché respectif de 14,6% et 9,8% en décembre 2021.

La croissance des ventes de véhicules électriques en France est plus modeste en 2022

Au cours de l’année 2022, les voitures électriques ont représenté 21,6 % des ventes de véhicules en France, avec 13,3% pour les véhicules électriques à batterie (BEV) et 8,3% pour les véhicules hybrides rechargeables (PHEV). Bien que la croissance du marché soit visible, elle reste modeste par rapport à l’année précédente, où les véhicules électriques représentaient 18,3% des ventes, dont 9,8% pour les BEV et 8,5% pour les PHEV.

Les véhicules électriques à batterie sont sous-approvisionnés en France

En termes de volumes, la situation est moins lumineuse, car le marché automobile français en 2022 a diminué de 8% par rapport à 2021. Malgré cette baisse globale, les ventes de BEV ont augmenté de 25,3%, atteignant 203 121 unités. Cependant, il est important de noter que la France, ainsi que l’ensemble de l’Europe, est sous-approvisionnée en matières premières et en composants électroniques pour les BEV. Les priorités d’allocation peuvent varier d’un pays à l’autre, ce qui peut entraîner des taux de croissance différents.

Les véhicules électriques Dacia Spring et Tesla Model 3 sont les plus vendus en décembre 2022

Source : Renault Group

En décembre 2022, les VE Dacia Spring et Tesla Model 3 ont été les plus vendus en Europe. Selon les données de l’association des constructeurs européens d’automobiles (ACEA), le Dacia Spring a été le véhicule électrique le plus vendu en Europe avec près de 20 000 unités vendues, suivi de près par le Tesla Model 3 avec environ 18 000 unités vendues.

Il est intéressant de noter que le Dacia Spring est un véhicule électrique abordable, alors que le Tesla Model 3 est un véhicule haut de gamme. Cela montre que les consommateurs sont de plus en plus intéressés par les véhicules électriques, quel que soit leur budget.

L’année 2022 a été marquée par une forte croissance de la demande pour les voitures électriques. Les marques Dacia et Tesla ont réussi à se démarquer en proposant des modèles abordables et performants, avec le Dacia Spring et le Tesla Model 3 qui ont été les modèles les plus vendus en décembre 2022. Cependant, d’autres marques comme Renault et Volkswagen ont également réussi à augmenter leurs ventes grâce à une gamme diversifiée de véhicules électriques. Il est clair que l’avenir de l’automobile est de plus en plus lié à l’électrification, et il est probable que cette tendance se poursuivra dans les années à venir.