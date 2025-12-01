Voici un écran à installer si vous n’avez pas d’écran arrière dans votre Tesla !

Le design intérieur de la Tesla est centré sur le conducteur. Si cela est parfait à l’avant, les passagers arrière, en particulier les enfants, se retrouvent souvent sans contrôle sur leur propre environnement ou sur le divertissement.

L’Écran d’Affichage de Siège Arrière (7,2 pouces) vient corriger cette lacune en offrant aux occupants arrière un contrôle total sur le multimédia et la climatisation. C’est l’accessoire qui apporte une touche de luxe et de confort supplémentaire à votre Model 3 ou Model Y.

⭐ L’Offre Confort : Écran Tête-Haute Arrière (banapoy)

Produit Écran d’Affichage Arrière HD 7,2″ Compatibilité Tesla Model 3 & Model Y (tous modèles) Fonctionnalités Clés Contrôle Climatisation, Lecteur Multimédia, Écran HD Taille de l’Écran 7,2 Pouces Note Client (Amazon) 5,0/5 étoiles (sur 2 avis – Note à confirmer sur plus d’avis) Prix Actuel 339,81 € Option de Paiement 4x sans frais (84,95 € / mois)

Pourquoi cet écran est un accessoire de luxe indispensable ?

Cet écran n’est pas qu’un simple gadget, c’est une amélioration fonctionnelle majeure qui rapproche votre Tesla des berlines de luxe haut de gamme.

1. Contrôle Indépendant de la Climatisation

L’un des plus grands avantages est de permettre aux passagers arrière de contrôler directement la température, la vitesse du ventilateur et le flux d’air sans avoir à déranger le conducteur. Fini les demandes pour ajuster la ventilation ! Ce contrôle indépendant améliore significativement le confort des passagers.

2. Centre de Divertissement Multimédia

L’écran HD de 7,2 pouces est un véritable lecteur de divertissement multimédia. Il permet généralement d’accéder à :

Films et séries (via des applications ou une clé USB).

(via des applications ou une clé USB). Musique en streaming (via Bluetooth ou l’interface de l’écran).

(via Bluetooth ou l’interface de l’écran). Jeux (selon le système d’exploitation de l’écran).C’est la solution parfaite pour occuper les enfants ou les longs trajets.

3. Esthétique et Intégration OEM

L’écran s’intègre généralement de manière fluide à l’arrière de la console centrale, lui donnant un look d’origine (OEM). Le design est épuré et ne perturbe pas l’esthétique intérieure de la Tesla. L’écran HD est clair et lumineux.

4. Facilité d’Installation

La plupart de ces écrans sont conçus pour être Plug-and-Play, se connectant directement au bus de données de la voiture (CAN Bus) et pouvant être installés sans modification majeure ou permanente.

🛒 Saisissez l’Opportunité pour un Confort Premium

À 339,81 €, cet écran représente un investissement, mais c’est l’une des modifications les plus appréciées pour le confort des passagers. L’option de paiement en 4 fois (84,95 €/mois) rend cet accessoire de luxe plus accessible.

Offrez à vos passagers le confort qu’ils méritent en installant ce centre de commande arrière !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.