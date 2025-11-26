Bon Plan Black Friday : Le Support Téléphone Voiture Idéal pour Tesla et Écrans Tactiles par ESR

Si vous êtes un propriétaire de Tesla ou si vous conduisez un véhicule équipé d’un grand écran tactile central (comme de nombreux modèles récents), vous savez à quel point il est délicat de trouver un support de téléphone qui soit stable, esthétique et qui n’obstrue pas la vue ou les commandes.

Le support téléphone ESR pour MagSafe est une solution plébiscitée par la communauté et il est actuellement en promotion Black Friday !

⭐ L’Offre à Saisir : Support Téléphone Voiture ESR (MagSafe Compatible)

Produit Support Téléphone Voiture ESR (Tableau de Bord/Écran) Compatibilité Tous les smartphones (iPhone 12 à 17/Air, Samsung, Pixel, Android) Installation Adhésif puissant (Tableau de bord, dos de l’écran tactile Tesla) Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur plus de 14 900 avis !) Prix Habituel ~~Environ 29,00 €~~ Prix Black Friday 27,53 € (avec 5 % d’économies)

Pourquoi choisir ce support ESR pour votre Tesla ou votre voiture ?

ESR est reconnu pour la qualité et l’innovation de ses accessoires. Ce support répond à plusieurs problèmes courants des conducteurs de Tesla :

1. Conception Spécifique pour les Écrans Tactiles

L’un des principaux arguments de vente est sa capacité à se fixer solidement sur le tableau de bord ou, plus particulièrement, sur le dos de l’écran tactile central de la Tesla Model 3 ou Model Y. Il offre un angle de vision parfait sans empiéter sur l’espace de l’écran principal ou des aérations.

2. Compatibilité Universelle (avec un avantage MagSafe)

iPhone (MagSafe) : Le support est parfaitement compatible avec la technologie MagSafe des iPhone (séries 12 à 17/Air) pour une fixation magnétique instantanée et ultra-sécurisée.

Le support est parfaitement compatible avec la technologie MagSafe des iPhone (séries 12 à 17/Air) pour une fixation magnétique instantanée et ultra-sécurisée. Autres Smartphones : Pour les utilisateurs d’Android (Google Pixel 10, Samsung, autres), le support fonctionne également parfaitement si vous utilisez un anneau métallique compatible MagSafe (souvent fourni ou vendu séparément) ou si vous fixez le téléphone directement avec la pince si vous n’utilisez pas l’aimant.

3. Stabilité et Sécurité

Le système de fixation utilise un adhésif puissant et stable, capable de supporter le poids du téléphone même sur les routes cahoteuses. De plus, la rotule permet d’ajuster l’angle à 360°, ce qui est essentiel pour une navigation confortable sans distraire le conducteur.

4. Discrétion et Esthétisme

Fini les grosses pinces disgracieuses sur les grilles d’aération. Ce support est compact et s’intègre discrètement à l’intérieur moderne et minimaliste des Tesla, le rendant presque invisible lorsqu’il n’est pas utilisé.

🛒 Saisissez ce Bon Plan Essentiel

Avec plus de 14 900 avis positifs et une note solide de 4,4/5, c’est l’un des supports les plus éprouvés et recommandés sur Amazon, en particulier pour les véhicules à grand écran.

Profitez de la réduction Black Friday pour mettre la main sur cet accessoire indispensable à un prix avantageux !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.