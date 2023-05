Voiture électrique : Le leasing à 100 euros au point mort ?

Source: La tribune

La voiture électrique suscite un intérêt croissant pour son potentiel à réduire les émissions de gaz à effet de serre et améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines. Face à ces enjeux, le gouvernement français a récemment annoncé son intention de lancer une offre de leasing à 100 euros par mois pour les véhicules électriques, destinée aux ménages à revenus modestes. Cependant, cette initiative soulève plusieurs questions et défis, notamment en ce qui concerne la viabilité économique de cette offre et son impact sur l’industrie automobile française et européenne.

Le contexte : faciliter l’accès à la mobilité verte pour les revenus les plus faibles

Le leasing à 100 euros par mois pour les véhicules électriques a été annoncé par la Première ministre Elisabeth Borne, dans le but de limiter les discriminations à la transition écologique et faciliter l’accès au centre-ville avec la mise en place des zones à faible émission (ZFE). L’idée est de rendre la mobilité verte accessible aux revenus les plus faibles, qui sont souvent les plus touchés par les restrictions de circulation liées à la pollution.

Le défi : un objectif difficile à atteindre dans le contexte actuel

Le principal obstacle à la mise en place d’un leasing à 100 euros par mois pour les véhicules électriques réside dans les coûts actuels de location, généralement bien supérieurs à cette somme. Les véhicules électriques sont en effet encore coûteux à l’achat, en particulier les modèles français et européens. Par ailleurs, les frais d’entretien et de batterie s’ajoutent aux coûts de location. Pour atteindre cet objectif de 100 euros par mois, le gouvernement devra donc mettre en place des aides supplémentaires pour soutenir les fabricants et les loueurs.

Un risque de subventionnement de l’industrie chinoise

L’offre de leasing à 100 euros par mois pourrait favoriser indirectement l’industrie chinoise, qui propose déjà des véhicules électriques à des prix compétitifs. Les constructeurs français et européens devront donc redoubler d’efforts pour proposer des modèles abordables et adaptés aux besoins des ménages à revenus modestes, tout en répondant aux exigences de performance et de qualité. Le gouvernement devra également veiller à mettre en place des incitations spécifiques pour ces constructeurs, afin de les encourager à innover et à développer des offres compétitives.

Les enjeux pour l’industrie automobile française et européenne

La réussite de cette offre de leasing à 100 euros par mois dépendra en grande partie de la capacité de l’industrie automobile française et européenne à s’adapter à ces nouvelles exigences. Il sera essentiel de développer un réseau de bornes de recharge dense et accessible pour faciliter l’utilisation quotidienne des véhicules électriques. Par ailleurs, les constructeurs devront travailler en étroite collaboration avec les loueurs pour proposer des offres adaptées aux besoins des consommateurs.

L’impact sur le marché de l’occasion

Le leasing à 100 euros par mois pourrait également avoir des conséquences sur le marché de l’occasion. Si cette offre rencontre un franc succès, la demande pour les véhicules d’occasion pourrait diminuer, entraînant des répercussions sur l’ensemble du secteur automobile. Les acteurs du marché devront donc anticiper ces changements et adapter leur stratégie en conséquence.

Le rôle du gouvernement : accompagner et soutenir les acteurs du secteur

Pour que cette offre de leasing à 100 euros par mois soit viable et profite véritablement à l’industrie française et européenne, le gouvernement devra jouer un rôle actif dans l’accompagnement et le soutien des acteurs du secteur. Cela implique de mettre en place des mesures incitatives pour les constructeurs, les loueurs, et les consommateurs, ainsi que de veiller à la qualité et la densité du réseau de bornes de recharge.

Conclusion : un projet ambitieux aux enjeux multiples

Le projet de leasing à 100 euros par mois pour les véhicules électriques représente une avancée majeure pour l’accessibilité de la mobilité verte aux revenus les plus faibles. Néanmoins, sa mise en œuvre soulève de nombreux défis et enjeux, tant pour les acteurs de l’industrie automobile que pour le gouvernement et les consommateurs. Il sera donc essentiel de travailler ensemble pour relever ces défis et faire de cette offre une réalité viable et bénéfique pour l’économie et l’environnement.