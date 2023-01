Le prix des Tesla Model 3 et Model Y s’effondre : Bénéficiez des réductions de prix disponibles en Chine et en Europe !

Face à la forte demande mondiale de véhicules électriques, Tesla a répondu en baissant les tarifs de ses Tesla Model 3 et Model Y. Avec des baisses de tarifs pouvant aller jusqu’à 10 000 euros, il est temps d’en savoir plus sur les réductions proposées par la marque qui rendent à nouveau possible d’obtenir le bonus écologique maximal. Faisons maintenant un tour dans l’univers 100% électrique de Tesla.

Quels sont les tarifs des Tesla Model 3 et Model Y ?

Les modèles Tesla Model 3 et Model Y sont les premiers véhicules de production de la marque destinés aux clients particuliers, qui représentent une étape importante pour le constructeur américain.



Ces modèles offrent des performances élevées, une autonomie plus longue ainsi que des options d’affichage inédites et sans précédent. Le prix initial des modèles Model 3 et Model Y était de 49 990€ pour le modèle standard et de 54 990€ pour le modèle Performance. Le prix est depuis lors régulièrement revu à la baisse afin de rendre ces véhicules plus abordables.

Quelle est la baisse de prix proposée pour le Modèle Tesla Model 3 et Model Y ?

Depuis quelques jours, Tesla a annoncé des baisses drastiques de prix pour ses modèles. Les tarifs en France ont été réduits à 44 990€ pour le modèle 3 Standard et 59 990 € pour le modèle Performance. Le model Y est accessible dès 46 990 jusqu’à 63 990€, les prix sont pour les couleurs standards soit le noir et blanc de série.

Le bonus écologique est donc accessible soit avec le model 3, soit avec le Y.

Cette baisse considérable sur le tarif représente jusqu’à 10 000 euros avec l’option premium Autopilot incluse. Malgré cette ristourne importante, Tesla indique que cela n’affectera pas les performances ni la qualité du véhicule. Cette réduction incitatrice est un geste fait par Tesla pour assurer la promotion des véhicules électriques et changer durablement la manière dont les gens consomment l’automobile.

Où peut-on trouver ces réductions de prix en Chine et en Europe ?

Les tarifs des modèles Model 3 et Model Y ont été réduits en Chine et en Europe. En Chine, le nouveau tarif a été annoncé comme 27 900 $ US. En Europe, les rabais s’appliquent aux variantes à propulsion et à quatre roues motrices sur tous les marchés européens, mais ne sont pas disponibles partout dans le monde : Les États-Unis, par exemple ne sont pas concernés par cette baisse.

Quel bonus écologique maximal est offert avec l’achat d’un Modèle 3 ou Modèle Y ?

Dans certains pays européens, une aide financière est proposée à chaque acheteur afin d’encourager l’acquisition d’un véhicule électrique. Pour chaque version du Modèle 3 ou Modèle Y achetée avant le 31 Mars 2022, un montant forfaitaire pouvant atteindre les 4 500 euros sera déduit du prix final par le constructeur. Le bonus écologique sera disponible sur tous les marchés européens et est piloté par les gouvernements des différents pays.

Quelles sont les conséquences à long terme du changement des tarifs sur le marché automobile mondial ?

La baisse des tarifs offre aux clients l’opportunité d’accéder à un véhicule électrique abordable qui ne nuit pas à l’environnement et leur permet de réaliser des économies importantes.



De plus, cette mesure est bonne pour le secteur automobile car elle va permettre à Tesla de vendre plus de voitures et d’atteindre un territoire plus large. Il est possible que cette réduction de prix provoque une hausse de la demande et que cela entraîne une augmentation de la production et une diminution du temps de livraison.

Les constructeurs concurrents introduiront également probablement des baisses analogues afin de rester concurrentiels, ce qui sera positif pour le consommateur et pour l’environnement.

En conclusion, Tesla a annoncé il y a quelques semaines des réductions importantes pour ses modèles Model 3 et Model Y en Chine et en Europe. Cette baisse significative devrait permettre aux clients de profiter pleinement des performances exceptionnelles de ces modèles tout en obtenant un bonus écologique maximal. Pour finir, cette initiative devrait avoir un impact à long terme positif sur le marché automobile international.