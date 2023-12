Volkswagen et Renault : une voiture électrique à 20 000 euros

Volkswagen et Renault envisagent une coopération pour le développement d’une voiture électrique abordable à 20 000 euros, révèle le Handelsblatt.

Coopération envisagée entre géants de l’automobile

Selon le journal allemand Handelsblatt, Volkswagen cherche à collaborer avec Renault pour créer une voiture électrique à 20 000 euros. Cette initiative vise à rendre les véhicules électriques accessibles au grand public, en utilisant une plateforme commune entre les deux constructeurs. Bien que les discussions en soient à un stade précoce, cette alliance potentielle marque une étape importante dans la transition vers une mobilité plus propre.

Stratégie de prix compétitif

Renault, par l’intermédiaire d’une porte-parole, a confirmé la nécessité de coopération pour être compétitif sur le marché des véhicules électriques à bas prix. Toutefois, rien n’a encore été finalisé. L’objectif des deux entreprises serait de produire annuellement entre 200 000 et 250 000 véhicules.

Renault : inspiration de la Twingo pour un modèle électrique

Renault a annoncé le 15 novembre son intention de produire, d’ici 2026, un modèle électrique inspiré de la Twingo, à moins de 20 000 euros. Ce projet s’inscrit dans la stratégie de sa nouvelle filiale électrique, Ampere.

Une alliance pour une révolution électrique

Cette coopération entre Volkswagen et Renault souligne l’engagement croissant de l’industrie automobile envers des véhicules électriques plus abordables. Une plateforme commune favoriserait non seulement la transition vers une mobilité électrique, mais aussi l’accessibilité financière pour les consommateurs.

Tesla : une voiture électrique à moins de 25 000 €

Dans un contexte similaire, Tesla se lance également dans la course avec une voiture électrique à moins de 25 000 €. Elon Musk a révélé des plans avancés pour un véhicule électrique à bas prix, qui sera produit en masse. Cette initiative de Tesla pourrait marquer une révolution significative dans le domaine de la fabrication automobile et accélérer la transition des moteurs thermiques vers les électriques.

La perspective d’une coopération entre Volkswagen et Renault pour une voiture électrique abordable est passionnante. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de l’industrie automobile vers des véhicules électriques accessibles, comme le montre également l’initiative de Tesla.

Partagez vos réflexions sur ces développements et comment ils pourraient façonner l’avenir de la mobilité électrique.