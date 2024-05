Dans un récent échange sur la plateforme X, Elon Musk a qualifié de « mouvement évident » la décision pour le légendaire investisseur Warren Buffett d’acheter des actions Tesla. Ce conseil intervient dans un contexte où Buffett a récemment vendu 115 millions d’actions Apple, tout en continuant de détenir environ 790 millions d’actions de cette entreprise technologique.

La stratégie de Buffett et les innovations de Tesla

Warren Buffett, connu pour son approche prudente et basée sur la valeur, n’a pas manifesté d’intérêt direct pour Tesla, malgré les avantages potentiels. Cependant, la dynamique pourrait changer en raison de plusieurs facteurs. D’une part, Berkshire Hathaway a réduit sa participation dans BYD, un concurrent de Tesla dans le secteur des véhicules électriques, ce qui pourrait indiquer une ouverture pour de nouvelles opportunités d’investissement dans le secteur.

He should take a position in Tesla. It’s an obvious move. — Elon Musk (@elonmusk) May 6, 2024

D’autre part, l’avancement de Tesla dans le développement de technologies de conduite autonome (Full Self-Driving – FSD) représente à la fois un potentiel de révolution du transport et un risque pour des entreprises comme GEICO, propriété de Berkshire et acteur majeur dans l’assurance automobile. Buffett lui-même a reconnu que si les accidents étaient réduits de moitié grâce à de telles technologies, cela serait bénéfique pour la société, bien que cela puisse impacter négativement le volume d’affaires des compagnies d’assurance.

Warren Buffett sur l’innovation américaine et Tesla

Warren Buffett a également commenté l’impact de Tesla et d’Elon Musk sur l’industrie automobile, soulignant la capacité d’innovation remarquable de l’Amérique : « Tesla a une valeur marchande supérieure à celle de toutes les autres entreprises automobiles combinées. Oui, Elon Musk. Que cela nous dit-il ? Cela montre ce que l’Amérique produit. Elon n’a pas seulement pris des risques. Il affronte General Motors, Ford, Toyota et tous ces gens qui possèdent tout cet équipement et lui, il a une idée. Et il gagne. C’est l’Amérique. Je veux dire, on ne peut pas l’inventer. C’est stupéfiant. »

Warren Buffett on Tesla & Elon Musk (2022) pic.twitter.com/9QQaymWX6C — Déborah (@dvorahfr) May 6, 2024

Cette déclaration de Buffett, captée lors d’une interview, révèle non seulement son respect pour le parcours d’Elon Musk mais aussi son étonnement face à la réussite de Tesla face à des géants établis de l’industrie.

Les perspectives de marché

L’investissement de Buffett dans Tesla semble peu probable à court terme, surtout compte tenu de sa récente affirmation lors de la Conférence des Actionnaires de Berkshire Hathaway qu’Apple restera son principal investissement en actions ordinaires. Néanmoins, l’évolution du marché et les innovations de Tesla pourraient potentiellement influencer ses décisions futures.

Conclusion

Warren Buffett reste un investisseur guidé par la prudence et une évaluation rigoureuse du rapport qualité-prix. Bien que Tesla présente des atouts indéniables et un potentiel de transformation du secteur automobile, l’approche conservatrice de Buffett et son accent sur les investissements plus traditionnels semblent, pour l’instant, freiner un éventuel engagement envers l’entreprise d’Elon Musk. La situation pourrait évoluer, mais cela dépendra de nombreux facteurs, y compris des développements futurs dans les technologies de conduite autonome et de la performance continue de Tesla sur le marché.