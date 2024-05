Europcar, leader mondial dans le domaine de la location de véhicules, fait un grand pas en avant dans l’électrification de sa flotte. L’entreprise a récemment annoncé l’intégration du Volkswagen ID. Buzz, la nouvelle camionnette électrique, au sein de son parc de véhicules. Cette décision témoigne de l’engagement croissant d’Europcar en faveur de la mobilité verte et de l’évolution des habitudes de voyage vers des options plus durables.

Le Volkswagen ID. Buzz : Un véhicule iconique réinventé

Le Volkswagen ID. Buzz est une interprétation moderne du légendaire minibus de Volkswagen, aussi connu sous le nom de « Combi ». Conçu dans le cadre de la gamme ID. de véhicules électriques, il combine les dernières avancées technologiques en matière d’électromobilité avec un design rappelant ses racines emblématiques.

Caractéristiques principales

Autonomie : Grâce à sa batterie haute capacité, le Volkswagen ID. Buzz offre une autonomie impressionnante, permettant des déplacements interurbains sans souci.

: Grâce à sa batterie haute capacité, le Volkswagen ID. Buzz offre une autonomie impressionnante, permettant des déplacements interurbains sans souci. Confort et espace : Fidèle à son héritage, le véhicule offre un intérieur spacieux et modulable, idéal pour les familles et les groupes.

: Fidèle à son héritage, le véhicule offre un intérieur spacieux et modulable, idéal pour les familles et les groupes. Technologie avancée : Il intègre les dernières fonctionnalités d’assistance à la conduite, de connectivité et d’infodivertissement.

Caractéristiques Description Autonomie Jusqu’à 420 km (estimation WLTP) Capacité de la Batterie 77 kWh Puissance 204 ch (150 kW) Accélération (0-100 km/h) Environ 10 secondes Capacité d’accueil 5 à 7 places Volume du Coffre Jusqu’à 1 121 litres Technologie Systèmes d’assistance à la conduite, connectivité avancée Prix À partir de 64 581 € Disponibilité Disponible dans certaines agences Europcar en Europe à partir de 2024

L’engagement d’Europcar envers la mobilité électrique

Europcar a établi une feuille de route ambitieuse pour réduire son empreinte carbone. L’intégration du Volkswagen ID. Buzz s’inscrit dans cette stratégie, en offrant à ses clients un moyen de transport plus écologique sans compromettre le confort et la fiabilité. Les modèles seront disponibles dans plusieurs agences à travers l’Europe, ce qui favorisera leur adoption auprès d’une clientèle variée.

Avantages pour les clients

Respect de l’environnement : En optant pour une voiture électrique, les clients réduisent leur impact environnemental, notamment les émissions de CO2. Coûts réduits : Avec les avantages fiscaux et les coûts d’exploitation inférieurs des véhicules électriques, les clients peuvent réaliser des économies substantielles. Expérience de conduite agréable : Les véhicules électriques offrent une accélération fluide et un silence de fonctionnement qui améliorent considérablement l’expérience de conduite.

Conclusion

L’acquisition de la flotte de Volkswagen ID. Buzz par Europcar marque un jalon important dans le secteur de la location de véhicules. Cela renforce non seulement l’engagement de l’entreprise en faveur de la mobilité durable, mais souligne également la croissance continue de la demande de véhicules électriques. Avec ces nouvelles offres, Europcar répond aux besoins d’une clientèle de plus en plus consciente de l’importance d’un mode de vie écologique.