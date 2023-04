Zoom sur le métier d’installateur de panneaux solaires

Le métier d’installateur de panneaux solaires est un métier technique qui demande une grande expertise. Afin d’avoir une meilleure compréhension de ce métier, nous avons choisi de structurer cet article en plusieurs sous-titres.

Débutons par un graphique, il met en évidence l’importance croissante des énergies renouvelables dans la production d’électricité en Europe, avec une tendance à la hausse des capacités solaires installées. Les scénarios prospectifs indiquent une croissance continue de cette tendance dans les années à venir, en particulier si des politiques et des mesures favorables sont mises en place pour encourager l’expansion de l’énergie solaire en Europe.

Source: La croissance de la filière est-elle soutenable ? – ENERGIE SOLAIRE – FÉVRIER 2023 Eiffel Investment Group



Le scénario bas prévoit une croissance lente des capacités solaires installées, atteignant 70 GW en 2026. Le scénario moyen prévoit une croissance plus rapide, avec une augmentation de 29% des capacités solaires installées entre 2023 et 2026, atteignant 87 GW en 2026. Enfin, le scénario haut prévoit une croissance encore plus rapide, avec une augmentation de 41,4% des capacités solaires installées entre 2023 et 2026, atteignant 96 GW en 2026.

Description du métier

L’installateur de panneaux solaires est un technicien spécialisé dans la pose et la maintenance des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. Il réalise en amont les études préalables au chantier, conseille et informe le client sur l’estimation de la production en fonction de l’ensoleillement, temps et coût du chantier, étapes et déroulement du chantier.

Installation des panneaux solaires

Après sécurisation du chantier, sanglé et harnaché, l’installateur de panneaux solaires procède à l’installation des panneaux sur le toit en suivant un processus précis : dépose des tuiles existantes, fixation des pâtes, des rails, des onduleurs et des panneaux, contrôle de l’étanchéité, raccordement des panneaux au tableau électrique et pose des éléments de sécurité. Il doit avoir des compétences multiples en couverture, zinguerie, électricité et menuiserie.

Travail en association avec d’autres professionnels

Le poseur de panneaux solaires travaille souvent en association avec un électricien et un plombier. L’électricien s’occupe de l’installation électrique, du nouveau tableau électrique, des branchements divers et du système domotique, tandis que le plombier installe les nouveaux matériels tels que le chauffe-eau, la chaudière ou le ballon thermodynamique.

Formation requise

Pour exercer ce métier, plusieurs formations sont possibles : du niveau bac à bac+3 avec des exemples de formations telles que le Bac pro MELEC, le BTS électrotechnique ou encore la Licence professionnelle énergie et propulsion.

Les formations passées couvrent plusieurs aspects du domaine des énergies solaires photovoltaïques. Voici un résumé des différents thèmes abordés :

L’état des lieux du Photovoltaïque : présentation du marché mondial et européen, ainsi que des spécificités du marché français. Le générateur Solaire : présentation des différentes cellules photovoltaïques, de l’effet photovoltaïque, de la constitution des modules et des avancées technologiques. Les grands principes du dimensionnement en raccordé réseau : présentation du gisement solaire, choix de l’onduleur et des autres composants, calcul du productible et retours d’expériences de projets. Les aspects technico-administratifs : présentation des différents types de raccordements, de la prime d’intégration, des solutions d’intégrations au bâtiment, des démarches administratives et du phasage du projet, ainsi que des coûts d’investissement, d’exploitation et de maintenance et des aides fiscales et financières. L’autoconsommation : présentation des différents systèmes de stockage, des avantages et inconvénients du stockage électrochimique, du dimensionnement des besoins et des logiciels utilisés, ainsi que des retours d’expériences de projets. Le fonctionnement et la maintenance : présentation des précautions de bonne mise en œuvre, de la maintenance préventive et corrective.

Avenir du métier

Avec la montée en charge des énergies renouvelables, l’installateur de panneaux solaires est un métier qui prend de plus en plus d’importance. À Pezenas, plusieurs entreprises, dont Allez et Cie Languedoc-Roussillon, proposent des services de pose de panneaux solaires. Cela permet aux particuliers et aux entreprises de produire leur propre électricité ou de chauffer leur eau grâce à l’énergie solaire. La transition énergétique est une priorité pour de nombreux acteurs, et la pose de panneaux solaires est une des solutions les plus accessibles pour contribuer à cette transition.

Récemment, Allez et Cie Languedoc-Roussillon a réalisé une nouvelle installation photovoltaïque d’une puissance de 4,5 kWc en autoconsommation à Cournonterral.

Cette installation permettra à son propriétaire de produire de l’électricité solaire et de réaliser des économies d’énergie. Allez et Cie Languedoc-Roussillon est une entreprise engagée dans la transition énergétique et offre des services de qualité en matière de pose de panneaux solaires.

Conclusion

Le métier d’installateur de panneaux solaires est un métier d’avenir qui demande des compétences techniques multiples et une bonne condition physique. Il permet de participer activement à la transition énergétique en proposant des solutions de production d’énergie renouvelable aux particuliers et aux entreprises. Si vous êtes intéressé par ce métier ou souhaitez produire votre propre énergie solaire, vous pouvez contacter Allez et Cie Languedoc-Roussillon, une entreprise spécialisée dans la pose de panneaux solaires.