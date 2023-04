Israël: État des lieux de l’électrification en 2023

Israël, un pays en plein développement technologique, joue un rôle de premier plan dans la révolution de l’électrification automobile. Des entreprises comme Storedot, Citytransformer et OSR Enterprises sont à la pointe de cette transformation. Dans cet article, nous examinerons l’évolution du marché des véhicules électriques en Israël, en nous concentrant sur ces start-ups et leurs projets novateurs.

Storedot: Batteries ultra-rapides pour véhicules électriques

Storedot, une entreprise israélienne, développe des batteries à recharge ultra-rapide pour les véhicules électriques. Leur technologie innovante promet de réduire considérablement le temps de recharge, permettant ainsi une adoption plus rapide des véhicules électriques par les consommateurs.

Citytransformer: Une solution pour la mobilité urbaine

Citytransformer est une start-up israélienne qui conçoit et développe des véhicules électriques compacts et pliables pour les zones urbaines. Leur objectif est de réduire la congestion et la pollution de l’air en facilitant l’utilisation de véhicules électriques plus petits et plus adaptés à l’environnement urbain.

Tel-Aviv et Jérusalem: des villes à la pointe de l’électrification

Tel-Aviv et Jérusalem, les deux principales villes d’Israël, se positionnent comme des acteurs clés de l’électrification du pays. Ces villes mènent des projets ambitieux pour encourager l’utilisation de véhicules électriques et pour réduire leur empreinte écologique. À Tel-Aviv, le gouvernement municipal a déployé des stations de recharge rapide pour véhicules électriques, offrant un accès facile et pratique aux conducteurs. De plus, un programme de partage de véhicules électriques est en cours de développement pour permettre aux résidents de profiter des avantages de la mobilité électrique sans avoir à posséder leur propre véhicule.

À Jérusalem, la ville travaille activement à la mise en place d’infrastructures de recharge pour soutenir le nombre croissant de véhicules électriques sur ses routes. De plus, des initiatives telles que la conversion des flottes de bus publics en véhicules électriques et la mise en œuvre d’incitations financières pour les acheteurs de véhicules électriques sont en cours pour stimuler la transition vers une mobilité plus durable.

Ces projets en cours dans les deux villes témoignent de l’engagement d’Israël à être à la pointe de l’électrification et à favoriser un avenir plus vert et plus propre pour ses citoyens. En investissant dans les infrastructures, les programmes de partage et les incitations financières, Tel-Aviv et Jérusalem montrent la voie à suivre pour d’autres villes à travers le monde.

OSR Enterprises: La vision d’Orit Shifman

OSR Enterprises est une entreprise suisse spécialisée dans les voitures électriques, fondée par Orit Shifman, une femme originaire de Petah Tikva, en Israël. Orit est la seule femme à la tête d’une entreprise de voitures électriques et travaille sur un projet de voiture électrique spécialement conçue pour les femmes.

OSR Enterprises développe également une architecture permettant de gérer les systèmes des véhicules et de transférer des informations entre eux. De plus, l’entreprise travaille sur des algorithmes pour améliorer les systèmes de sécurité active et la cyberdéfense des véhicules.

Un secteur en pleine expansion

Le marché des véhicules électriques en Israël connaît une croissance rapide, grâce notamment aux entreprises innovantes telles que Storedot, Citytransformer et OSR Enterprises. L’année dernière, la ville de Petah Tikva a été le théâtre de l’événement mondial de dévoilement du nouveau modèle compact de Skoda, preuve de l’importance croissante du secteur automobile israélien.

Israël mise sur les énergies renouvelables

A Bedouin woman herds sheep near a solar tower which generates enough electricity to power tens of thousands of homes, in Ashalim, Israel, May 9, 2022. Looming over a remote village in the Negev Desert, the Ashalim solar plant is, for some, a marvel of green technology, but, for others, itÕs a boondoggle and an eyesore. (Amit Elkayam/The New York Times)

Source: Courrier international

Israël est un pays qui mise de plus en plus sur les énergies renouvelables. La tour solaire d’Ashalim, dans le désert du Néguev, en est un exemple frappant. Avec ses 240 mètres de haut, elle était jusqu’à récemment la plus haute centrale solaire du monde. Elle produit suffisamment d’électricité pour alimenter des dizaines de milliers de foyers grâce à ses plus de 50 000 miroirs placés stratégiquement. Toutefois, cette centrale solaire illustre également les défis imprévisibles de la filière solaire israélienne. Comme l’indique l’article de Courrier International, les pays souhaitant passer des énergies fossiles aux énergies renouvelables doivent faire face à des défis technologiques, économiques et environnementaux pour réussir leur transition.

Conclusion

L’électrification des transports en Israël avance à grands pas, grâce aux efforts combinés de start-ups innovantes comme Storedot, Citytransformer et OSR Enterprises. Les projets de ces entreprises, ainsi que l’augmentation de l’emploi dans ce secteur, démontrent l’engagement d’Israël à devenir un leader mondial dans la révolution de la mobilité électrique.