Zoom sur une station Ionity avec des panneaux solaires

L’essor de Ionity, une aube nouvelle pour la mobilité durable

Le 11 mai 2023, Ionity, une joint-venture européenne dédiée à la recharge rapide pour véhicules électriques, a dévoilé sa plus grande station de recharge à Affi, au bord du lac de Garde en Italie. Cette installation phare, composée de 18 bornes de recharge haute puissance et d’un système de panneaux solaires, incarne une avancée significative vers une mobilité plus durable.

Située stratégiquement à la sortie de l’autoroute A22/E45, « Lago di Garda Sud », cette station dessert aussi bien l’Europe continentale que le sud de l’Italie, en passant par les célèbres lacs du nord du pays. Les 18 bornes de recharge, capables de délivrer jusqu’à 350 kW, sont coiffées d’un système photovoltaïque innovant. L’énergie solaire ainsi produite peut être utilisée pour recharger les véhicules ou être réinjectée dans le réseau électrique local.

Ionity vs Tesla : David contre Goliath ?

Malgré l’ampleur de cette réalisation, Ionity reste pour l’instant en retrait face au géant Tesla en termes de couverture de réseau de recharge. Fin 2022, Tesla recensait plus de 25 000 Superchargeurs à travers le monde, contre environ 400 stations Ionity en Europe. Cependant, Ionity bénéficie du soutien de poids lourds de l’industrie automobile tels que Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz et Ford, ce qui pourrait permettre à la société d’accélérer son expansion.

Affi, une ville pionnière en matière d’énergies renouvelables

Au-delà de la station Ionity, Affi mérite d’être mentionnée en tant que destination touristique engagée dans une démarche écologique et économique exemplaire. La municipalité a su démontrer qu’investir dans les énergies renouvelables et la mobilité électrique peut à la fois réduire les émissions de CO2 et stimuler la croissance économique. Aujourd’hui, Affi est presque entièrement autosuffisante en énergie.

Une mobilité plus verte en perspective ?

Cette nouvelle station Ionity à Affi pourrait marquer le début d’une expansion plus rapide du réseau de recharge en Italie et au-delà. Pour Ionity, l’objectif est clair : offrir une alternative viable aux Superchargeurs Tesla et contribuer à une mobilité plus verte en Europe. Seul l’avenir nous dira si ce pari est gagnant.