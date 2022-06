Enfin des bornes de recharge dans l’Oise!

Les premières Stations-e de l’Oise s’installent dans la commune de Beauvais ! Il s’agit d’une première étape importante pour le Beauvaisis qui accueillera à terme une trentaine de stations. Tesla Magazine vous présente cette heureuse nouvelle.

Fondée en 2018 par Alain Rolland, l’entreprise Stations-e se positionne en tant qu’opérateur de mobilité durable. Elle propose des stations de recharge multi-services et connectées dans les espaces publics et privés.

Ces stations favorisent l’adoption du transport électrique en le rendant plus accessible, plus fiable et plus attractif. Une première tranche de 8 Stations-e sera inaugurée à Beauvais le 1er juillet prochain.

A noter que Stations-e a su mettre en œuvre une solution de recharge rapide de proximité en quelques semaines seulement sans que cela ne coûte 1 seul euro à la collectivité. L'entreprise vise un déploiement d'une trentaine de stations sur toute l'agglomération du grand Beauvaisis avant la fin de l'année.



Stations-e : des stations de recharges de nouvelle génération, connectées et multi-services

Le concept Stations-e a été imaginé comme une plateforme de services, un mobilier urbain capable de s’adapter à la demande, être à la fois hébergeur et superviseur de nombreux services. L’idée est simple, il s’agit sur un même mobilier urbain, de proposer des bornes de recharge pour véhicules électriques, du stockage d’énergie, des infrastructures de connectivité donnant accès à l’internet haut débit et des services complémentaires tels que des stations d’autopartage, des caméras de surveillance, des consignes…

Une prise en charge du génie civil et de la gestion sans faire appel au budget des collectivités territoriales La solution Stations-e repose sur le principe d’un modèle vertueux : un réseau de stations financé par des revenus industriels et des services qui créent de l’activité économique et de l’emploi local (énergie, télécom, livraisons, services de proximité, autopartage, média/cloud…).

Stations-e s’appuie sur des partenariats impliquant des entreprises nationales et locales, tant pour la mise en œuvre et l’exploitation, que pour les services. Grâce à son modèle économique, Stations-e investit en fonds propres dans la fourniture, l’installation, l’exploitation et la maintenance des infrastructures.

Une première tranche de 8 Stations-e inaugurée le 1er Juillet !

Il s’agit d’une première étape importante pour la ville de Beauvais et pour l’Agglomération du grand Beauvaisis. Vendredi 1er juillet, en présence de Mme le Maire, Caroline Cayeux, Stations-e va inaugurer une première tranche de 8 stations. Elles seront rapidement rejointes par une seconde tranche de 8 autres stations dans les prochaines semaines.

L’objectif sera à terme d’installer au minimum une trentaine de stations dans toute l’Agglomération du grand Beauvaisis avant la fin de l’année. Ce projet va permettre à Stations-e de déployer tout le potentiel de son modèle économique sur ce nouveau territoire.

En quelques semaines seulement, l’entreprise a su mettre en œuvre une solution de recharge rapide sans que cela ne coûte 1 seul euro à la collectivité. Ces stations, d’une puissance de recharge de 24 kW, permettent à tout type de véhicule électrique de récupérer jusqu’à 150 km d’autonomie en 1h pour moins de 8€, soit moins de la moitié du prix de l’essence.

Grâce au concept Stations-e, des casiers connectés viendront se greffer aux bornes dans les prochains mois afin d’aider les commerçants à développer leur business model.

Un projet ambitieux pour la région des Hauts de France

Pour répondre aux besoins de la Région dans les prochaines années, Stations-e ambitionne d’investir dans un réseau de 1 000 stations d’ici 2025, avec un programme de 100 stations dès cette année. Les Collectivités sont d’ailleurs invitées à manifester rapidement leur intérêt.

Avec une promesse à la clé, un investissement privé indépendant des budgets et dépenses des collectivités ou des entreprises privées. Le modèle économique Stations-e sera également générateur d’emplois, une station installée équivaut à un emploi permanent, grâce à plusieurs piliers de croissance dont le transport électrique, les technologies de l’information et de la télécommunication ou encore les services de proximité.

Au niveau national, Stations-e vise un déploiement effectif de 550 sites cette année (et plus de 1000 sites négociés). Il s’agit d’une première accélération notable de ses investissements, l’objectif affiché étant de créer un réseau de 10 000 sites d’ici 2027. On a hâte d’observer cette concrétisation et de voir la suite !

