🖥️ Bon Plan Black Friday : Le Film de Protection Écran Spigen Glas.tR EZ Fit pour Tesla Model 3 & Y

L’écran tactile central est le cerveau de votre Tesla Model 3 ou Model Y. Il gère toutes les fonctions essentielles, de la navigation à la climatisation. Malheureusement, il est aussi très sensible aux traces de doigts, aux reflets et aux rayures.

Spigen, marque reconnue pour la qualité de ses protections d’écran, propose son modèle Glas.tR EZ Fit (Mat) en promotion pour le Black Friday. C’est l’accessoire indispensable pour préserver la lisibilité et l’état neuf de votre écran.

⭐ L’Offre Clarté : Protection Écran Spigen Glas.tR EZ Fit (Mat)

Produit Spigen Glas.tR EZ Fit Protection d’Écran Mat Compatibilité Model 3 (2017-2023) & Model Y (2020-2025) Caractéristiques Clés Mat (Anti-Reflets), Anti-traces, Dureté 9H Facilité d’Installation Kit EZ Fit (Cadre d’alignement fourni) Note Client (Amazon) 4,4/5 étoiles (sur plus de 13 400 avis) Prix Habituel ~~Environ 39,99 €~~ Prix Black Friday 27,99 € (avec 30 % d’économies)

Pourquoi cette protection Spigen est essentielle pour votre Tesla ?

Cette protection résout les trois problèmes majeurs des écrans tactiles automobiles : les reflets, les traces et les dommages.

1. Fini les Reflets (Finition Mate)

La caractéristique la plus appréciée de ce modèle est sa finition mate. L’écran de la Tesla, surtout par temps ensoleillé, peut être une source de reflets gênants. La finition mate du Glas.tR EZ Fit élimine ces reflets, assurant une lisibilité parfaite de la navigation et des informations cruciales, même en pleine journée.

2. Anti-Rayures Extrême (Dureté 9H)

Fabriqué en verre trempé d’une dureté de 9H (le niveau maximal, comme un saphir), ce protecteur offre une défense supérieure contre :

Les clés, stylos ou autres objets durs.

Les micro-rayures causées par un nettoyage trop agressif.

3. Kit d’Installation EZ Fit : Zéro Bulles, Zéro Stress

Installer une protection sur un si grand écran peut être intimidant. Le système EZ Fit de Spigen est révolutionnaire : il comprend un cadre d’alignement qui se clipse sur l’écran. Il suffit de placer la protection dans le cadre pour qu’elle s’aligne parfaitement, garantissant une installation sans bulle et sans effort.

4. Anti-Traces de Doigts

L’écran d’une Tesla est constamment sollicité. Le traitement oléophobe du verre Spigen réduit significativement l’adhérence des traces de doigts et des taches grasses, rendant l’écran beaucoup plus propre et facile à essuyer.

🛒 Un Investissement Crucial à Prix Cassé

Avec une note client très élevée (4,4/5) et une remise impressionnante de 30 %, le prix de 27,99 € est une aubaine. Protéger l’écran de votre Tesla, qui est son principal point de commande, est un acte de maintenance essentiel.

Ne risquez pas d’endommager l’élément le plus coûteux de l’intérieur : protégez votre écran avec Spigen !

⚠️ Rappel Affiliation : Cet article contient des liens d’affiliation Amazon. Si vous cliquez sur ces liens et effectuez un achat, Tesla Mag (ou le site éditeur) peut percevoir une commission. Le prix du produit reste inchangé pour vous.